Chiara Ferragni in videochiamata dietro le quinte dell'Ariston: la mamma pubblica la telefonata

Tra i tantissimi gruppi d'ascolto che ieri hanno guardato insieme il Festival di Sanremo ce n'era uno speciale soprattutto per Chiara Ferragni, protagonista indiscussa della prima serata. Parliamo di quello composto dalla famiglia dell'imprenditrice digitale, rimasta a Milano con i piccoli Vittoria e Leone mentre lei e il marito Fedez si sono trasferiti nella città ligure per la settimana. Una lontananza che però è stata solo geografica quella che ha separato Chiara dai figli, dalle sorelle Valentina e Francesca, dal cognato Riccardo e dalla mamma Marina Diguardo, in filo diretto per tutto il tempo della diretta quando i tempi televisivi lo hanno permesso.

I social hanno mostrato in tempo reale l'affiamento di tutta la famiglia nei momenti più toccanti della serata, dalla prima entrata con l'abito nero e la stola "pensati libera" fino alla lettura del monologo che ha portato grande commozione in casa Ferragni. E negli intervalli, non è mancato il modo di fare anche una videochiamata che raccontasse l'emozione del debutto, ma anche le notizie sui bimbi che hanno guardato la loro mamma in tv. Vittoria, soprattutto, sistemata comoda in poltrona per l'occasione.

"Siamo delle scatole che contengono meraviglia e vanno aperte con cura… Così orgogliosa di te, amore mio" ha scritto Marina Diguardo nel post dedicato alla sua Chiara, a cui anche le sorelle, come Fedez, hanno rivolto parole di amore e affetto. "La mia regina e la mia pricipessa" si legge a corredo del post dedicato alla moglie e alla figlia raffigurate nella foto vestite con lo stesso modello portato sul palco.

(Di seguito, il video pubblicato nelle storie Instagram di Marina Di Guardo)