La villa superlusso dove alloggia Chiara Ferragni durante il Festival di Sanremo

Chiara Ferragni ha iniziato a condividere con i follower i momenti più emozionanti vissuti a Sanremo in attesa del suo debutto come co-conduttrice del Festival. Arrivata da qualche giorno nella città ligure per le prove generali, l'imprenditrice digitale si mostra sorridente e si racconta emozionata tra le storie Instagram, dove campeggiano pure le foto della splendida location dove alloggia durante questa esperienza.

La grande piscina a sfioro che fa da sfondo alla rassegna fotografica pubblicata in queste ore sembrerebbe la stessa di Villa Dendi, una bellissima dimora che, com'è scritto sul sito di Sotheby's dove la villa è in vendita per 5 milioni di euro, "domina il mar ligure con vista fino alla Corsica". La villa si estende per 700 mq e si compone di vari saloni, 8 camere, 3 cucine, 8 bagni. Nello splendido parco, anche un campo da tennis e un grande parcheggio con possibilità di atterraggio elicottero. Distante qualche chilometro dalla cittadina ligure (si trova nel comune di Cipressa), la località garantisce una certa tranquillità lontana dal trambusto del momento all'influencer che, a breve, sarà raggiunta dal marito Fedez.

Fedez e Chiara Ferragni in case separate

Benché gli spazi della villa dove dimora Chiara Ferragni potrebbero consentirlo, Fedez non soggiornerà con la moglie in questi giorni. Il rapper è impegnato con lo speciale di Muschio Selvaggio in onda su Rai Due per tutta la settimana del Festival, con le esibizioni sulla nave Costa Smeralda che si collegherà con l'Ariston e come ospite della performance degli Articolo 31 nella serata di venerdì dedicata alle cover. Tuttavia, per questioni logistiche, Fedez ha spiegato che lui e la moglie vivranno in due case separate: "Perché io sarò con il team di Mucchio Selvaggio. Ma ci vedremo. Oggi andrò a trovarla", ha detto in una diretta social. I figli Leone e Vittoria? A casa con i nonni, mostrano i post Instagram di queste ore. E chissà se fino a sabato non arriveranno anche loro a fare una sorpresa a mamma e papà...