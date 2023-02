Chiara Francini a Sanremo 2023: il look e lo stile della co-conduttrice del Festival

Chiara Francini ha già promesso "un tocco francinesco" sui vestiti che indosserà a Sanremo nella quarta serata del Festival. Un dettaglio, quello del look, che potrebbe non significare nulla per chi si aspetta la plateale dichiarazione dei nomi di stilisti e marchi artefici degli abiti scelti per la kermesse, ma che molto dice sulla forte personalità di un'attrice chiamata a condurre la kermesse più importante dello spettacolo italiano insieme ad Amadeus e Gianni Morandi.

"Cercherò di essere il più brava possibile, più divertente, di restituire questa grande gioia, questa gratitudine che ho per essere stata scelta" ha detto la 43enne fiorentina alla vigilia del debutto, consapevole dell'enorme visibilità offerta da questa esperienza e pure dell'importanza che avrà l'immagine, sempre segnata da un tocco di estro in ogni apparizione pubblica e confermata dalle foto pubblicate sulla sua pagina Instagram. Ma ora che alla serata fatidica manca davvero poco, gli indizi sui vestiti scelti si fanno più concreti. E la cerchia degli stilisti chiamati a realizzarli inizia davvero a restringersi.

I vestiti di Chiara Francini a Sanremo 2023

"Sicuramente il mio sarà un look che rispecchia la mia personalità. Cercherò di essere più bellina possibile, ma dovrà essere sempre qualcosa che rispecchia quella che è la mia personalità, ci dovrà essere un tocco francinesco" ha promesso Chiara Francini. Quale potrebbe essere lo stilista ingaggiato per l'importante obiettivo? Alberta Ferretti, per esempio, la stessa che ha disegnato l'abito dorato sfoggiato nelle foto di rito con le colleghe Chiara Ferragni, Francesca Fagnani e Paola Egonu e i presentatori Amadeus e Gianni Morandi. In quest'occasione hanno completato l'outfit i gioelli di Crivelli, un guanto di Gucci e le calzature Casadei, secondo le indicazioni del fidato stylist Andrea Mennella.

Tra i marchi papabili anche Missoni, Emporio Armani, Dolce e Gabbana, tutti marchi spesso scelti dall'attrice che non mancherà di stupirci anche nell'immagine: le premesse sono eccezionali.