Anna Oxa: spunta la foto con la polizia. Il legale ancora contro i giornali: "Vomitate fango"

La notizia di una lite dietro le quinte del teatro Ariston in pochi minuti è diventata virale sui social. Tutti a chiedersi se fosse vero, chi fosse coinvolto e ovviamente quando sono state svelate le iniziali dei possibili litiganti, ovvero A e M, ancora più velocemente la mente ha galoppato fino a Anna Oxa e Madame.

La notizia è stata poi prontamente smentita, anche dalla Rai che ha specificato anche che Anna Oxa fosse abbastanza infastidita da questa "fake news". In questi giorni di festival il profilo Facebook di Anna Oxa è particolarmente attivo e tra post, accuse e ringraziamenti diretti a tutti i suoi fan ieri sera è spuntata anche una foto con la polizia.

La foto con le forze dell'ordine e l'accusa ai giornali

Lo scatto è una vera e propria testimonianza che vuole dimostrare quanto Oxa sia estranea ai fatti a lei attribuiti perché mentre tutti parlavano di liti la cantante era tra il camerino e le forze dell'ordine. A corredo dell'immagine il suo legale, Milly Milano, ha scritto un commento molto eloquente in cui accusa "Fanpage e altri siti" di "divertirsi a vomitare fango, diffamando la signora Oxa, ledendo la dignità, l'onore, la reputazione e l'attività lavorativa...". E ancora: "La signora Oxa stava piacevolmente a colloquiare con le forze dell'ordine, carabinieri e polizia... Questa è delinquenza(?) è violenza su una donna (?)... 90 giorni".

In un altro post la "società Oxarte ed Anna Oxa ringraziano la polizia di Stato ed i Carabinieri dello Stato Italiano, per il lavoro che fanno tutti i giorni con passione e dedizione a servizio di tutti noi".

La classifica, il televoto e i ringraziamenti (anche ai sostenitori di Assange)

Purtroppo nonostante il televoto da casa la posizione in classifica dell'artista non è cambiata e alla fine della terza serata il suo nome era vicino al numero 25 (nella prima classifica generale era 26esima). Il suo staff però ha scritto un post di ringraziamento rivolto a tutte le persone che l'hanno votata e anche a quelle che "avrebbero voluto sostenere Anna Oxa con il proprio voto e non hanno potuto votare". E riportando le modalità del voto ha ricordato che: il "Televoto: da fisso solo da utenze fissa site in Italia e solo di alcuni operatori (no telefoni pubblici, no cellulari, no utenze fisse site all'estero)".

"Stare insieme è la più grande vittoria! Grazie di cuore, non riuscirò a rispondere a tutti... - si legge ancora nel post - Sempre e per sempre con questa grande Donna e artista... Anna Oxa". Poi vengono ringraziati i Paesi dai quali evidentemente è arrivato il maggior supporto, tra cui però compaiono anche i "sostenitori di Assange": "Grazie a: Svizzera, Malta, Serbia, Stati Uniti, Francia, Italia (che ha votato), Sostenitori di Assange (giornalista), Albania".