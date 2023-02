Sanremo, il legale di Anna Oxa contro i giornali: "Fate anche mozzarelle o solo articoli (bufale)?"

La seconda puntata di Sanremo si è conclusa con la prima classifica generale. Le votazioni sono state date solo dalla sala stampa, da questa sera sarà aperto anche il televoto e così anche gli spettatori potranno esprimere le loro preferenze e quindi confermare o ribaltare quanto hanno deciso i giornalisti.

Se Marco Mengoni si conferma primo, Anna Oxa invece è riuscita a scalare qualche posizione fino ad arrivare alla 26esima: sotto di lei solo Shari e Sethu. Vista la sua reazione alla classifica provvisoria era da aspettarsi una sua reazione social e infatti non è mancata.

Su Facebook ha prima condiviso il risultato ottenuto da Sali (Canto dell'Anima) che si è posizionata al sesto posto per il numero di ascolti tra tutti quelli della prima serata, un importante risultato che va a favore dell'artista.

Poi dopo la pubblicazione della generale, sempre sul social, Anna si rivolge direttamente ai suoi fan: "Anna Oxa vi aspetta domani sera, direttamente dal Festival di Sanremo 2023. Mi raccomando preparatevi per votare 'Anna Oxa' e fate votare. Per la stampa Anna Oxa merita la posizione 26... Tutti insieme ad Anna Oxa".

È evidente che la cantante non sia soddisfatta del risultato ottenuto e si immagina di conquistare delle posizioni grazie all'affetto e ai voti del suo pubblico.

La presa di posizione sull'analfabetismo funzionale

Prima del commento sulla prima classifica generale il legale "rappresentante della società Oxarte", Milly Milano sulla pagina Facebook di Anna Oxa ha riportato un comunicato in merito alla questione analfabetismo funzionale in cui spiega che era un semplice riportare dei dati e che con quelle parole non stavano prendendo in causa nessuno. Questo è quanto è stato scritto ieri: "La società Oxarte è solidale con coloro che hanno fatto fatica a comprendere il testo e/o il senso del brano "Sali (Canto dell’anima)". Probabilmente per alcuni è più agevole un testo meno strutturato in italiano. Possiamo consigliare di farsi seguire da esperti o ascoltare altro con strutture di testi alla portata delle proprie abilità. Grazie per l'attenzione".

E in risposta a questo testo, che è molto eloquente, ecco le parole del legale: "Carissimi sono Milly Milano legale rappresentante della società Oxarte, per cui ha scelto l'artista Anna Oxa con cui collaborare fin dal 2014. Mi spiace che nonostante la società Oxarte abbia riportato un dato statistico presente nel web, inerente all'analfabetismo funzionale (dopo aver letto dei commenti con lamentele di non aver compreso il testo del brano "Sali"), alcuni giornalisti si siano sentiti chiamati in causa. Presumibilmente allo stesso modo e per lo stesso motivo (?), probabilmente da alcuni non è stato compreso il post".

Poi il testo continua spiegando che la cantante non ha neanche pensato ai giornalisti dopo la sua esibizione: "Vorrei dire ai giornalisti (alterati) che attribuiscono situazioni mendaci alla signora Oxa che l'artista non vi ha dedicato nemmeno un secondo della sua vita da ieri dopo il canto, a oggi, perché è stata amorevolmente con i suoi figli, presenti a Sanremo. Quindi questo titolo nell'immagine è l'ennesima bufala che porta il suo nome. Ma fate anche mozzarelle o solo articoli (bufale)? Vi ricordiamo che a tutela di una società civile e a tutela dei diritti Umani abbiamo i famosi 90 giorni per rivolgerci alle autorità dei territori competenti. Manager Società Oxarte Milly Milano".