Colapesce Dimartino a Sanremo 2023 con "Splash": canzone, testo e significato

Colapesce Dimartino sono in gara a Sanremo 2023 con "Splash". Seconda volta al Festival per il duo, che nel 2021 ha esordito all'Ariston con il brano "Musica leggerissima", diventata presto una hit ed esplosa anche in Spagna grazie alla cover di Ana Mena.

La canzone con cui partecipano sarà nei titoli di coda del film "La primavera della mia vita", al cinema dal 20 febbraio, scritto e interpretato da entrambi. Durante la serata delle cover, venerdì 10 febbraio. Colapesce Dimartino si esibiranno insieme a Carla Bruni e porteranno sul palco la cover di "Azzurro".

Colapesce Dimartino a Sanremo 2023 con "Splash": significato

"Splash" parla di come ci si affanna a fare troppe cose per evitare la vita e delle sensazioni di fallimento e frustazione amplificate da città come Milano. "Dovremmo abbassare la pressione sulle aspettative" spiega Colapesce a Tv Sorrisi e Canzoni, e Di Martino aggiunge: "Prenderci cura di ciò che abbiamo, non solo di ciò che dobbiamo ancora ottenere".

Colapesce Dimartino a Sanremo 2023 con "Splash": testo

Campi sconfinati

Che si arrendono alla sera

Qualche finestra accesa

Mentre il vento arpeggia

Una ringhiera

Tu vivresti qui per sempre

Dici che dovrei staccare

Un po’ la mente

Ma io

Ma io lavoro per non stare con te

Preferisco il rumore delle metro affollate

A quello del mare

Ma che mare ma che mare

Meglio soli su una nave

Per non sentire il peso delle aspettative

Travolti dall’ immensità del blu

Splash

Il testo completo pubblicato da Tv Sorrisi e Canzoni