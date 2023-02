Coletta risponde alle critiche: "Penso di essermi meritato la mia posizione. Basta"

"Sanremo ha sempre fatto discutere, ma io sento di dire che il prodotto che viene costruito nel corso dei mesi è un prodotto che vuole parlare al pubblico senza indottrinamento" così Stefano Coletta, direttore dell'Intrattenimento di prime time, risponde alle critiche che in queste ore, e in questi giorni, sono nate intorno al Festival durante la conferenza a conclusione della 73esima edizione del festival di Sanremo.

Il successo di Sanremo

"Me ne torno a casa con un interrogativo più grande dell'anno scorso: l'Italia si è fermata davanti a queste cinque giornate, ma perché? Per il lavoro di qualità, per la musica, per la partecipazione delle istituzioni? Si è fermata perché ha partecipato al dolore dell'Iran? Perché ha vinto Mengoni? Perché Morandi, Ranieri e Al Bano hanno tracciato la nostra memoria?

Non lo sappiamo, ma è accaduto", un modo per sottolineare quanto la soddisfazione sia alta per la kermesse che si è conclusa ieri sera con la vittoria di Marco Mengoni.

Sulla questione dati di share Coletta spiega ancora: "I dati Auditel non considerano gli ultimi 40 minuti della serata, andata in onda dopo le 2. Domani avremo i dati, ma avendo esaminato la curva, che ci porta nella parte finale a livelli mai raggiunti, immagino che si potrà superare il 67% di share". Poi il riferimento a Mediaset che quest'anno ha deciso di non modificare la propria programmazione: "L'ultima volta accadde nel 2006, allora il festival registrò il 48.2% Canale 5 con la Corrida il 20.6%, ieri sera la proposta di Canale 5 ha raccolto il 12%".

La risposta di Coletta alle polemiche

In merito al suo operato, che è stato messo in discussione, Coletta replica: "Il nostro lavoro è legato al prodotto televisivo, io ho avuto il privilegio di vedere crescere il prodotto e vederlo così ben rappresentato è la gioia più grande. Sono convinto che alcune parti di questo festival faranno parte della storia della tv. La commozione di aver vicino il presidente Mattarella è stata enorme, ed è un pezzo di storia che rimarrà". "Certo - aggiunge - rimangono delle amarezze soprattutto quando si viene letti nella fase personale, dal punto di vista sessuale, trovo incivile che dei professionisti del servizio pubblico siano attaccati sul fronte privato. Penso di essere una persona per bene, me lo dico da solo, e quindi questo spero venga dimenticato presto".

"Confermo che Coletta è una persoa per bene ed è stato facile fare Sanremo con questo clima sereno" ha voluto sottolineare Amadeus.

"È nel gioco delle parti - aggiunge Coletta rigurardo alle critiche - quando si hanno ruoli importanti. Io lo svolgo con la stessa semplicità di tutti i ruoli che ho attraversato nella mia carriera in Rai. Credo sia un viaggio che ho meritato per la mia dedizione. Basta".

La questione donne sul podio

Nessuna donna sul podio. Ma Amadeus rinvia le critiche al mittente: "Io penso che il pubblico voti la canzone, non faccio quote rose o di età e poi la composizione va da sé e penso che il pubblico faccia allo stesso modo. Poi magari le vendite danno ragione alle donne, questo non credo che abbia molto valore. Penso sia importante scegliere la canzone. Ad esempio Madame ha già un importante risultato.

Zelensky e la lettera letta alle 2 di notte

In merito alla polemica sorta intorno all'orario in cui Amadeus ha letto la lettera che il presidente ucraino Zelensky ha scritto a rispondere è stato proprio Coletta: "Sulla modalità e la forma del messaggio, abbiamo soltanto cercato di capire quale fosse il momento più congruo. La richiesta fatta era quella che il messaggio del presidente Zelensky fosse collegato all'esibizione del gruppo, nel momento in cui la competizione canora era terminata".