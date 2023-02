I Coma Cose: "A Sanremo cantiamo la nostra crisi di coppia. E come l'abbiamo superata"

In "Fiamme negli occhi" (doppio disco di platino) cantarono guardandosi teneramente l'un l'altro. Ne "L'addio", secondo brano che portano al festival di Sanremo a distanza di due anni, si danno le spalle. Perché si parla della crisi di coppia che nel frattempo hanno attraversato e vinto, tanto da annunciare le nozze. Prosegue così la narrazione dei Coma Cose, uniti nella vita e nella musica, che sul palco dell'Ariston parlano a chi lotta per un sentimento, proponendogli "Un Meraviglioso Modo di salvarsi", come da titolo dell'ultimo album. "L'invito è a cercare una propria libertà, a conservare se stessi nonostante tutto. Noi ci siamo ritrovati troppo stretti in un rapporto lavorativo ed è stato importante interrogarsi in un momento così frastornante", ci spiega California. "Il disco è il racconto di una presa di coscienza, è ritrovare una intimità nel rispetto dell'altro".

Ex commessi, 33 anni lei e 41 lui, si sono conosciuti nel 2016 proprio dietro al bancone del negozio in cui lavoravano entrambi. Poi hanno provato a fare musica insieme - mischiando vissuto, gusto sonoro urbano e una poetica cantautorale - e da lì è stata "una rincorsa", per usare le parole di Fausto Lama: nel 2017 il primo brano, poi il primo EP, seguito da clamoroso successo di critica e pubblico, quindi il disco di debutto "Hype Aura", il tutto esaurito nei club, il Concerto del primo maggio. A Sanremo nel 2021 erano outsider, oggi sono tra i volti di punta della kermesse. "Se il successo ha contribuito alla crisi? No, sarebbe avvenuta a prescindere: fino a pochi anni fa la musica era un sogno, il festival ci ha dato energia ma, finito il tour, abbiamo deciso di prenderci una pausa anche per noi", precisano. Compongono in casa, ognuno ha il suo ruolo nel processo creativo del brano. La sfida è "trovare un punto di incontro dentro al quale far stare due voci diverse come le nostre". In tutti i sensi. E la stanno vincendo. Il tour "Un meraviglioso modo di incontrarsi" parte il 17 marzo, alcune date sono già sold out. Poi il matrimonio, ma la data è ancora top secret.

(Riprese e montaggio Alberto Pezzella)