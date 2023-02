Coma Cose: la storia del loro amore, dal lavoro da commessi alle nozze

Il duo formato da Fausto Lama e California fa coppia sul palco e nella vita. Dopo aver portato, nel 2021, in gara al Festival di Sanremo “Fiamme negli occhi”, tornano adesso sul palco dell'Ariston con un brano dal titolo "L'addio", che racconta una crisi di coppia che in questi anni è stata vissuta e superata. E, proprio in queste ore di partecipazione alla kermesse, è arrivata la notizia del loro matrimonio, resa proprio nel corso della conferenza stampa del Festival. Ripercorriamo la loro love story, dal primo incontro alla musica.

I Coma_Cose sono Fausto Lama (vero nome Fausto Zanardelli, nato a Gavardo nel 1981) e California (nome d'arte di Francesca Mesiano, nata a Pordenone nel 1990 ma residente a Milano da tanti anni). I due si sono conosciuti nel 2016 a Milano. Fausto proveniva da alcune esperienze di musica indipendente, mentre Francesca aveva studiato scenografia e proveniva da lavori di falegnameria. I due si sono conosciuti in un negozio di borse e zaini, dove entrambi lavoravano come commessi. Ma, rimasti poco dopo senza lavoro, iniziano a registrare le loro prime canzoni. E, di pari passo, sboccia anche il sentimento.

Quando nel 2021 partecipano per la prima volta al Festival di Sanremo, con il brano “Fiamme negli occhi”, è evidente a tutti i telespettatori un affiatamento unico e un sincero. Un amore che traspariva dai loro occhi, che si guardavano l'un l'altro mentre cantavano. Il successo è sempre più forte, fin quando però arriva una crisi personale, che li porta a prendersi ciascuno uno spazio per sé.

È il 2023. E Fausto spiega a Vanity Fair: “Siamo tornati ognuno a casa propria, io a Salò e Francesca a Pordenone, perché avevamo bisogno di guardarci dentro, per ritrovare noi stessi. Abbiamo dovuto allontanarci per sentire la voglia di riprovarci”. La musica li ha poi aiutato molto e, tornati in gara a Sanremo, nel 2023 i Coma Cose presentano il brano “L’addio” che ha come tema centrale le difficoltà che una coppia si trova a vivere. Le parole e il senso del testo sono sintetizzati nella frase “L’addio non è una possibilità”. E i due sul palco tornano a mostrare quell’unione già ben percepibile in precedenza e adesso pronta ad essere coronata con le nozze.