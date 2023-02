Sanremo, i Coma_Cose si sposano: l'annuncio in conferenza stampa

I Coma_Cose si sposano. L'annuncio che ufficializza il coronamento della storia d'amore di Fausto Lama e California, insieme sul palco come nella vita, arriva proprio da Sanremo nei giorni del Festival che li vedono esibirsi insieme con il brano dal titolo L'addio. La dichiarazione è arrivata oggi in conferenza stampa, rispondendo al giornalista di Chi che ha notato il brillante al dito di Francesca Mesiano, vero nome della cantante: "Ne abbiamo parlato qualche settimana fa, ho detto perché non ci sposiamo?", ha confidato.

Nel 2022 Francesca e Fausto hanno vissuto un momento di crisi: "Siamo tornati ognuno a casa propria, io a Salò e Francesca a Pordenone, perché avevamo bisogno di guardarci dentro, per ritrovare noi stessi. Abbiamo dovuto allontanarci per sentire la voglia di riprovarci", ha raccontato Fausto di recente in un'intervista. La musica li ha aiutati molto a superare la crisi e, tornati in gara a Sanremo dopo l'edizione del 2021 con Fiamme negli occhi, adesso i Coma_Cose presentano il brano L’addio che ha come tema centrale proprio il momento difficile superato.

La storia d'amore dei Coma_Cose

I Coma_Cose sono Fausto Lama (vero nome Fausto Zanardelli, nato a Gavardo nel 1981) e California (nome d'arte di Francesca Mesiano, nata a Pordenone nel 1990 ma residente a Milano). Fausto proveniva da alcune esperienze di musica indipendente, mentre Francesca aveva studiato scenografia e aveva alle spalle lavori di falegnameria. I due si sono conosciuti nel 2016 a Milano in un negozio di borse e zaini. Senza lavoro entrambi, hanno così iniziato a registrare le loro prime canzoni, ritrovandosi innamorati l'uno dell'altra.

Quando nel 2021 parteciparono per la prima volta al Festival di Sanremo con il brano Fiamme negli occhi, fu evidente a tutti i telespettatori un affiatamento unico e un sincero amore che traspariva dai loro occhi. Un sentimento percebile anche quest'anno che trova conferma nella decisione di diventare marito e moglie.