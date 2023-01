Come funziona il FantaSanremo 2023: app, squadre e cosa si vince

Dal 7 all'11 febbraio 2023 il palco dell' Ariston fa da cornice alla settantatreesima edizione del Festival di Sanremo. Anche quest'anno, parallelamente alla manifestazione canora, si aprono i giochi del FantaSanremo. Scopriamo conferme, novità e cose da sapere sul gioco indissolubilmente legato al Festival.

Cos'è il FantaSanremo

Il Festival di Sanremo è da sempre un catalizzatore unico di attenzioni. L’arrivo del conduttore e direttore artistico Amadeus, avvenuto nel 2020, ha dato nuova linfa alla più importante tra le manifestazioni canore del nostro paese, generando – oltre che un successo eccezionale – artisti, canzoni e tormentoni all’altezza dei nostri tempi. Lo scorso anno durante le serate del Festival i cantanti in gara hanno più volte salutato “zia Mara", il riferimento alla “Papalina” era quasi d’obbligo e vari gesti curiosi si susseguivano sul palco. Parliamo del FantaSanremo, che torna a furor di popolo anche per la nuova edizione del Festival.

Squadre e cosa si vince

Il meccanismo del gioco è sostanzialmente rimasto invariato: tutti possono partecipare. Ciascun giocatore ha a disposizione 100 Baudi (il conio ufficiale del gioco, ovviamente dedicato a Pippo Baudo) per mettere insieme una personale squadra composta da cinque cantanti (dei quali uno sarà il capitano). In palio non c'è una vera somma in denaro ma, come stabilisce il regolamento, la “gloria eterna”. É possibile iscriversi fino al 23.59 del 6 febbraio 2023, ovvero la notte prima dell'inizio del Festival, mediante il sito ufficiale fantasanremo.com.

Novità del FantaSanremo

Se pronunciare la parola “FantaSanremo” è un malus che costa al team una penalizzazione di 10 punti, indossare durante un’esibizione gli occhiali da sole diventa – da malus – un “bonus Dargen”. Per il bonus “batti cinque” il contatto dovrà avvenire tra l’artista e Gianni Morandi, non con Amadeus. Per la prima volta, grazie ad un accordo con il Comune, anche la città di Sanremo diventerà vera e propria protagonista del gioco. Per tutte le informazioni, basterà consultare il sito del Fantasanremo.

L'App del FantaSanremo

La App del FantaSanremo non si scarica da App Store o Play Store. È infatti sufficiente recarsi sul sito web https://app.fantasanremo.com/ e scaricare l’applicazione. Questo è un metodo che funziona per qualsiasi sistema operativo, da smartphone, pc e tablet.