Sanremo, Cugini di Campagna: "Con Lda un malinteso. Maneskin? È vero che ci hanno copiato il look"

La band simbolo degli anni '70 in gara per la prima volta in assoluto al Festival. Li abbiamo incontrati alla vigilia della kermesse

Per la prima volta in assoluto, dopo 50 anni di carriera, i Cugini di Campagna sono in gara al Festival di Sanremo e sottolineano ai microfoni di Today: "Abbiamo un particolare puntiglio. Siamo venuti qui, sotto invito, per gareggiare. Questa è la cosa bellissima. Alla mia età, gareggiare con dei ragazzini che potrebbero essere miei nipoti - spiega Ivano Michetti - come Ultimo, è molto bello. Con lui ci conosciamo bene perché apparteniamo allo stesso rione (a Roma, ndr). É molto bravo e lo rispettiamo, come rispettiamo tutti gli altri".

A proposito dei giovani in gara, qualche giorno fa si è accesa una polemica tra la band e Lda, "colpevole" di non essersi presentato. Il cantante - figlio di Gigi D'Alessio - si è poi scusato su Twitter per la vicenda, ma i Cugini di Campagna assicurano che non c'è nessun problema e che si è trattato solo di un malinteso: "Lda potrebbe essere il mio pronipote - spiega Ivano - E poi è figlio di un mio carissimo ed eterno fratello, Gigi. Non posso averne parlato male. Noi amiamo tutti i giovani che stanno partecipando a Sanremo. Gli anziani, quelli che hanno preso al reparto geriatrico, li hanno portati a ricevere il premio alla carriera. Noi no, noi partecipiamo con i giovani. È stata una grande cosa e abbiamo sempre parlato molto bene di questi ragazzi. E tutti vogliono bene a noi, è venuto Mengoni, Ultimo, Leo Gassmann, simpaticissimo. Tutti ci hanno abbracciato, ci hanno chiesto un selfie. Mengoni che vuole fare un selfie con noi, bellissima questa cosa. Ho detto che forse Lda non ci ha riconosciuto, è passato e noi ci ha visto". A sgonfiare definitivamente la polemica interviene Nick Luciani: "Dovete considerare che Sanremo è una macchina perfetta, tutti vanno sempre di corsa e ci sta tranquillamente. Non c'è problema. Anzi, cogliamo l'occasione: sicuramente questa settimana ci sarà occasione per vedersi e stare un po' insieme con tutti".

Il look a Sanremo (e quello dei Maneskin)

Zetteroni e paillettes sono d'obbligo fanno sapere i Cugini di Campagna, che promettono di sorprendere ogni serata. A proposito di look, confermano quanto detto già due anni fa a proposito dei Maneskin: "Ci hanno copiato il look, lo abbiamo detto a Damiano".

