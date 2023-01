Sanremo 2023: date, cantanti, ospiti e tutto quello che c'è da sapere

Sanremo 2023. È l'Amadeus quater. Per il quarto anno consecutivo il conduttore firma la direzione artistica del Festival, arrivato alla sua 73esima edizione. Un percorso - televisivo ma soprattutto musicale - iniziato nel 2020, che ha riportato la kermesse al successo di una volta ma con lo sguardo sempre rivolto al cambiamento. I protagonisti, le canzoni, gli ospiti: in questa guida tutto quello che c'è da sapere.

Date

La 73esima edizione del Festival di Sanremo si svolge al Teatro Ariston dal 7 all'11 febbraio 2023, in onda su Raiuno e in Eurovisione. Cinque serate, dal martedì al sabato, in cui si esibiranno i 28 Big in gara.

Chi conduce

Amadeus sarà affiancato ogni sera da Gianni Morandi. Sul palco dell'Ariston anche 4 coconduttrici che si alterneranno nel corso della settimana. La serata d'esordio, martedì 7 febbraio, vedrà protagonista Chiara Ferragni. La seconda serata, mercoledì 8 febbraio, sarà la volta di Francesca Fagnani, giornalista e conduttrice del programma di Raidue "Belve". La pallavolista italiana Paola Egonu e l'attrice Chiara Francini saranno al fianco del direttore artistico e di Gianni Morandi nella terza e quarta serata, giovedì e venerdì. Sabato, per la finalissima, torna sul palco Chiara Ferragni.

Ospiti

Tra gli ospiti ufficializzati finora da Amadeus ci sono i Black Eyed Peas, sul palco mercoledì 8 febbraio, e l'inedito trio formato da Al Bano, Gianni Morandi e Massimo Ranieri, che canteranno insieme per la prima volta, sempre durante la seconda serata del Festival. Grande attesa per la reunion dei Pooh, protagonisti della prima serata, martedì 7. In attesa che vengano svelati altri nomi, sono stati annunciati gli ospiti della Costa Concordia: Salmo, Fedez, Takagi & Ketra e Guè si esibiranno sulla nave da crociera ancorata al largo del porto di Sanremo, in collegamento con l'Ariston. In piazza Colombo invece - altro palco collaterale creato da Amadeus - ci saranno Piero Pelù, La Rappresentante di Lista, Annalisa, Achille Lauro e l'inedita coppia formata da Nek e Francesco Renga.

Cantanti

Sono 28 i Big protagonisti di Sanremo 2023. 22 campioni a cui si aggiungono 6 artisti emergenti provenienti da Sanremo Giovani, tutti nella stessa gara. Tra loro grandi ritorni come Giorgia, Marco Mengoni, Paola e Chiara, reunion importanti - Articolo 31 e Cugini di Campagna - ma anche assolute novità, tra cui Lazza e Ariete.

Serata cover

Sono 5 le serate di Sanremo 2023. Martedì 7 e mercoledì 8 i 28 Big si esibiranno in due tranche separate, mentre giovedì 9 di nuovo tutti insieme. Venerdì 10 torna da tradizione la serata cover, durante la quale gli artisti eseguiranno, da soli o con un ospite, un brano che potrà essere tratto non solo dal repertorio italiano, ma anche da quello internazionale degli anni 60', 70', 80' e '90. Non sono stati ancora annunciati i titoli delle canzoni né i duetti.

Pagelle

Noi di Today seguiremo il Festival serata per serata, pubblicando le pagelle dopo le esibizioni dei Big. Qui le prime dopo l'ascolto in anteprima delle canzoni.

Biglietti

In questa edizione 2023, in onda da martedì 7 a sabato 11, assistere alle cinque serate seduti nella platea del Teatro Ariston costerà 1.290 euro. Seduti in galleria, invece, costerà un po' meno della metà, 672 euro. Da lunedì 16 gennaio è possibile prenotare gli abbonamenti a pagamento di platea e galleria e dei biglietti singoli a titolo gratuito esclusivamente per i disabili motori. La richiesta di prenotazione degli abbonamenti privati (per un massimo di 2 a richiedente) si potrà effettuare soltanto online.

Scenografia

La scenografia di Sanremo 2023 è firmata da Gaetano Castelli insieme alla figlia Maria Chiara. Elemento fondamentale resta la grande scala centrale, dove scendono artisti, conduttori e conduttrici, un'altra invece collega palco e platea. Il palcoscenico è più grande e gli spazi della scena riducono quelli delle poltrone, dando così più profondità per le inquadrature. Intorno al palco linee sinuose danno l'idea di un grande abbraccio.