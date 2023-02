Rai e Mara Venier diffidate: "Blanco non deve partecipare a Domenica In"

"Messaggio diseducativo e pericoloso per i giovani" queste le motivazioni principali per cui l'Associazione Utenti dei servizi Radiotelevisivi ha deciso di diffidare la Rai, e di conseguenza Mara Venier, per impedire che Blanco sia presente alla puntata di Domenica In che andrà in onda domani, 12 febbraio.

Come di consueto la domenica dopo il Festival, Mara Venier ospita nel salotto - allestito a Sanremo - i personaggi della kermesse musicale: dai cantanti ai co-conduttori. Stessa cosa succederà anche domani e proprio come lei stessa aveva annunciato vorrebbe avere nel suo programma anche Blanco.

"La zia ti invita ufficialmente domenica, all'Ariston alle 14. Sarebbe bellissimo che tu entrassi e chiedessi scusa al pubblico che è in parte quello di Sanremo. Perché non vieni e chiedi scusa al tuo pubblico, che magari lì per lì è rimasto spiazzato, ci sono state tante critiche. Io penso che sarebbe bellissimo", queste le parole di Venier durante la Vita in diretta.

La diffida dell'Associazione Utenti dei servizi Radiotelevisivi

"L’Associazione Utenti dei Servizi Radiotelevisivi presenta oggi una diffida urgente alla Rai per impedire la partecipazione di Blanco a 'Domenica In', dopo che il cantante è stato ufficialmente invitato da Mara Venier a prendere parte domani alla trasmissione" così inizia il comunicato dell'Associazione. "Una eventuale ospitata di Blanco a Rai1, dopo i gravi fatti di Sanremo dove l’artista ha distrutto in diretta la scenografia, sarebbe non solo grave, ma addirittura pericolosa – si legge ancora nella nota –. Rai e Mara Venier farebbero infatti passare il messaggio che chi si rende protagonista di gesti di violenza e distruzione a danno di beni pubblici debba essere premiato con ospitate sulla rete ammiraglia e attraverso lo spazio concesso dall’azienda pubblica. Un messaggio altamente diseducativo specie per i più giovani, che potrebbero essere spinti ad emulare il folle gesto di Blanco". Queste le motivazioni che hanno portato l'Associazione a diffidare i vertici Rai.