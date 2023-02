Domenica In speciale Sanremo: tutti gli ospiti di Mara Venier

Come sempre dopo Sanremo la puntata che andrà in onda oggi, il 12 febbraio, sarà una diretta di Domenica In particolare. Mara Venier condurrà proprio da Sanremo e ospiterà i protagonisti di questa 73esima edizione del festival. Non potranno mancare Marco Mengoni, il vincitore, e ovviamente i cantanti non è chiaro se saranno presenti anche le co-conduttrici. La puntata andrà in onda dalle 14:00 alle 18:45 circa.

Le anticipazioni di Domenica In del 12 febbraio 2023

Tutto il pomeriggio di Rai1 sarà dedicato a Sanremo. In compagnia di Mara Venier riascolteremo le canzoni che erano in gara in questa 73edizione e ovviamente anche quella del vincitore, Marco Mengoni.

Tanti gli ospiti per questo speciale dedicato al Festival: durante la lunga diretta, infatti, saranno chiamati ad intervenire numerosi personaggi noti dello spettacolo come Ornella Muti, Chiara Francini, Alessandro Siani, Alberto Matano, Pino Strabioli, Luca Tommassini. E ancora il Presidente della Camera Buyer Moda Italia Beppe Angiolini Sugar e l’Hair Stylist dei Vip Mauro Situra. Non solo, ricco parterre di giornalisti tra cui Marinella Venegoni e Luca Dondoni de La Stampa, Paolo Giordano e Laura Rio de Il Giornale, Andrea Laffranchi del Corriere della sera, Alvaro Moretti de Il Messaggero, Emanuela Castellini dei Quotidiani del Nord, il blogger Davide Maggio e Cinzia Marongiu di Tiscali.