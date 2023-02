"Due" di Elodie: testo e significato della canzone di Sanremo 2023

Dopo l'esperienza d'attrice nel film "Ti mangio il cuore", Elodie Di Patrizi - comunemente nota come Elodie - partecipa in gara al Festival di Sanremo per la terza volta. E lo fa portando un brano che vanta tutte le caratteristiche che l'hanno resa nota: carattere, energia, ritmo ed un amore cantato a modo suo.

Elodie a Sanremo 2023 con 'Due': testo

Cosa c’è?

C’è che mi fai agitare

Cosa ti aspetti se

Sai già come va a finire?

Nascoste dal velo più sottile

Tutte le mie paure

Che anche stanotte

Si avvolgono su di te

È solo un brivido a volte

Ma ‘sto periodo non è facile

Tu vuoi una donna che non c’è

E se ci pensi il nostro amore

È nato appena

Ma è già finito male

E se a quest’ora

Mi cerchi, perdonami

Dimmi, come mai?

Baby mi fulmini

Con gli occhi lucidi

Che rumore fa

Il silenzio alla fine

Di tutte le nostre

Telefonate interrotte?

Sapessi dirti basta

Ma il cuore danza

Per me le cose sono due

Lacrime mie o lacrime tue

Le cose sono due

Due

Il significato

La canzone “Due“ è stata scritta per il testo dalla stessa cantante, insieme a Federica Abbate e Jacopo Ettorre. Questi ultimi due hanno scritto anche la musica, con Francesco Catitti. Dal nuovo brano sanremese dell'artista c'è da aspettarsi la sua consueta grinta, il ritmo che caratterizza le sue hit e un testo che parla di amore in maniera schietta, mettendo in campo tutte le delusioni che i sentimenti possono generare. La cantante ha specificato che sia lei che una delle autrici, Federica Abbate, all'epoca della scrittura erano reduci da rispettive storie finite male. Forti emozioni che hanno voluto trasmettere, con tutta la possibile sincerità, senza tirarsi indietro.