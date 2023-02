"Due vite" di Marco Mengoni: testo e significato della canzone di Sanremo 2023

Classe 1988 originario di Ronciglione (provincia di Viterbo), Marco Mengoni è ormai da anni uno dei cantanti italiani più noti ed amati (anche oltre i confini nazionali). Già vincitore di X-Factor nel 2009, nel 2013 ebbe la definitiva consacrazione proprio al Festival di Sanremo, dove vinse con “L’essenziale”. A dieci anni di distanza da quel trionfo, torna con “Due vite”, un brano che vede la sua voce esaltata dalle forti emozioni raccontate.

Marco Mengoni a Sanremo 2023 con 'Due vite': testo

Ti chiamerei anche se non prende

Ti cercherei dove non si vede

Dovesse rimanermi niente

Non importa se fa male

A piedi scalzi sulla neve

Non ho paura di cadere

Pensavo di poter guarire il tuo cuore da tutte le voci che senti

Però il risultato non cambia nemmeno se cambi gli addendi

Pensavo di poter usare la voce ma dentro di me ora la voce non c’è

Ed ho usato duemila minuti per capire di me in fondo cosa pensi

Ho trovato solo la rabbia forse siamo troppo diversi

Ho capito che non era amore ma soltanto un gioco che avevi creato per me

E dimmi se c’è stato amore tra quelle parole

E poi dammi duemila minuti anzi duemila ore

Tu che senza volerlo mi hai insegnato a respirare

Poi sei scappato ed hai rubato tutta la mia voce

Tutta la mia voce

Il testo completo su Tv Sorrisi e Canzoni

Il significato

"Terzo cuore" è un brano firmato da Marco Mengoni, insieme a Davide Petrella e Davide Simonetta. La struttura è quella della ballata contemporanea, grazie alla quale il cantante può donare espressività, pathos e potenza. La voce di Mengoni non ha certo bisogno di presentazioni, mentre se parliamo di testo le parole vivono innanzitutto di grandi emozioni. Il brano parla essenzialmente di due esseri umani che si trovano per poi perdersi. Ma se da una parte è possibile ritrovare gesti e azioni semplici dei protagonisti, dall'altra il racconto vive di immagini e metafore più ampie e visionarie, non legate alla stretta quotidianità. Tutte le emozioni di Mengoni, ad ogni modo, sono racchiuse dentro gli esseri umani che racconta.