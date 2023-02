"Duemilaminuti" di Mara Sattei: testo e significato della canzone di Sanremo 2023

Mara Sattei - nome d’arte di Sara Mattei - è la sorella maggiore del rapper e produttore discografico The Supreme (conosciuto anche come thasup). Nel corso dell’estate 2022 ha spopolato, insieme a Fedez e Tananai, con la hit “La dolce vita”. Non poteva esserci una vetrina migliore di Sanremo 2023 per giungere al grande pubblico anche da solista. Il brano “Duemilaminuti” è firmato, tra gli altri, anche da Damiano David dei Maneskin.

Mara Sattei a Sanremo 2023 con 'Duemilaminuti': testo

Ti chiamerei anche se non prende

Ti cercherei dove non si vede

Dovesse rimanermi niente

Non importa se fa male

A piedi scalzi sulla neve

Non ho paura di cadere

Pensavo di poter guarire il tuo cuore da tutte le voci che senti

Però il risultato non cambia nemmeno se cambi gli addendi

Pensavo di poter usare la voce ma dentro di me ora la voce non c’è

Ed ho usato duemila minuti per capire di me in fondo cosa pensi

Ho trovato solo la rabbia forse siamo troppo diversi

Ho capito che non era amore ma soltanto un gioco che avevi creato per me

E dimmi se c’è stato amore tra quelle parole

E poi dammi duemila minuti anzi duemila ore

Tu che senza volerlo mi hai insegnato a respirare

Poi sei scappato ed hai rubato tutta la mia voce

Tutta la mia voce

Il testo completo su Tv Sorrisi e Canzoni

Il significato

"Duemilaminuti", il brano che vede per la prima volta Mara Sattei in gara al Festival di San Remo, è stato scritto da Damiano David (testo e musica) e da thasup (ovvero Davide Mattei, fratello della cantante) ed Enrico Brun per la musica. Il testo appare ricco di sfumature dolorose. Il tema centrale è quello dell'amore, ma di quelli malsani e destinati a naufragare. Si parla sia di dolore fisico ("lividi sul corpo") che di manipolazione ("mi dicevi che la colpa era mia"). La vocalità di Mara Sattei è ben presente e il tono del brano è dolente.