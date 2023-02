"Elisabetta Canalis esclusa da Sanremo": l'indiscrezione

L'anno scorso per lo spot La mia Liguria, mandato in onda durante il Festival di Sanremo, era stata scelta come testimonial Elisabetta Canalis - si generarono anche numerose critiche per il compenso che la showgirl aveva ricevuto (100mila euro) e anche perché oggettivamente lei nelle riprese in Liguria non c'era poiché si trovava a Los Angeles.

Quest'anno, secondo quanto riporta il settimanale Oggi, ancora una volta Canalis avrebbe dovuto donare il suo volto per sponsorizzare la regione, ma qualcosa non è andato. "All'ultimo momento qualcosa è andato storto e la poliedrica Eli è stata messa in disparte rispetto ad altre e meno famose influencer". Elisabetta pare "che non l'abbia presa molto bene e il suo agente sta facendo fuoco e fiamme per inserirla come ospite fissa in qualche popolare trasmissione Rai, una volta terminato il Festival". Sembrerebbe quindi essere nato uno scontro tra l'entourage di Canalis e il mondo Rai, chissà se la vedremo davvero in un programma nelle prossime settimane.