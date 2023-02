Dietro Festival, Eros Ramazzotti arrabbiato dopo l'esibizione con Ultimo: il video

La settimana di Sanremo si è ufficialmente conclusa sabato 11 febbraio, ma non il suo racconto, proseguito attraverso una raccolta inedita di video registrati dietro le quinte del palco più famoso del momento e trasmessi alla fine della kermesse. Domenica 12 febbraio su Rai1 è andato in onda Dietro Festival, appendice inedita della kermesse che ha mostrato al pubblico tutti i retroscena avvenuti dietro le quinte durante queste cinque serate.

Tanti i momenti ripresi dalle telecamere nel retropalco dell'Ariston prima e dopo l'esibizione dei cantanti in gara e tra loro anche quello riguardante Eros Ramazzotti, apparso decisamente infastidito per la riuscita della sua performance in coppia con Ultimo nella serata dell Cover. È noto, infatti, che durante il medley il cantautore romano sia incappato in una gaffe dimenticando le parole di Un'emozione per sempre: "Non me la ricordo più", ha detto della sua stessa canzone Eros, subito supportato da Ultimo che ha portato avanti il brano finché a Ramazzotti non è tornata la memoria. Tutto rientrato, dunque, ma solo sul palco, visto che dietro le quinte Eros si è mostrato decisamente arrabbiato.

"Non c'era il gobbo" racconta Ultimo subito dopo aver finito l'esibizione. "Non c'era il gobbo, bravi! Grazie!" ha aggiunto Eros applaudendo in modo ironico, evidentemente infastidito: "Meglio così, eravamo in diretta". La spiegazione della sua dimenticanza, dunque, è stata spiegata con il malfunzionamento del sistema che consente di visualizzare il testo della sua canzone da leggere durante l'esibizione. Una giustificazione che però non sta trovando molta comprensione da parte degli utenti, convinti che comunque, dopo così tanti anni, avrebbe dovuto ricordare le parole anche senza supporto. Ma l'emozione, si sa, può giocare brutti scherzi a chiunque...