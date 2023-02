Sanremo, gaffe clamorosa di Eros Ramazzotti: dimentica le parole della canzone

Alle prove questo di pomeriggio era andato tutto bene. Eros Ramazzotti ed Ultimo avevano portato a termine la loro esibizione in modo corretto, poi questa sera c'è stato un intoppo: Ramazzotti ha dimenticato le parole della canzone "Un'emozione per sempre", presente nel medley con cui il giovane collega aveva voluto omaggiarlo nella serata dei duetti. Insomma: Ultimo, in gara a Sanremo, ha voluto invitare Eros per intepretare una cover dei suoi brani più belli, ma il cantante ha avuto una defaillance.

Nel pieno della performance infatti Eros si è interrotto. "Non me la ricordo più", ha detto della sua stessa canzone. E subito Ultimo ha preso in mano la situazione, portando avanti lui l'esibizione in solitaria, almeno finché a Ramazzotti non è tornata la memoria. Tra gli altri brani portati sul palco, anche Adesso Tu e Più bella cosa.