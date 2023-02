Sanremo 2023: chi sono i favoriti alla vittoria

Manca ancora qualche giorno alla partenza di Sanremo 2023 - al via martedì 7 febbraio - e dunque all'ascolto delle 28 canzoni in gara (noi le abbiamo sentite in anteprima, qui il nostro commento), eppure i bookmaker sono già pronti a scommettere su una manciata di nomi. Chi vincerà Sanremo?

Il toto-vincitore è partito e sul sito di Lottomatica ci sono tutte le quote. Svetta Ultimo ma Mengoni è a poca distanza. Tra i favoriti ci sono anche Giorgia, Elodie e Lazza (new entry all'Ariston e molto apprezzato dai giovani). Seguono Madame, Colapesce Dimartino, Levante e Ariete, poi con poco scarto tutti gli altri. Chiudono la classifica - sempre secondo i bookmaker - i Cugini di Campagna e tutti i 6 giovani in gara.

Cantanti e quote

Ultimo 3.50

Marco Mengoni 4.10

Giorgia 6.00

Elodie 8.00

Lazza 8.00

Madame 13.00

Colapesce e Dimartino 13.00

Levante 16.00

Ariete 16.00

Tananai 21.00

Modà 21.00

LDA 21.00

Mr. Rain 26.00

Leo Gassman 26.00

Mara Sattei 26.00

Paola e Chiara 31.00

Coma Cose 31.00

Articolo 31 36.00

Gianluca Grignani 36.00

Rosa Chemical 51.00

Anna Oxa 51.00

I Cugini di Campagna 101.00

Altro 6.00

Sanremo 2023: come si vota

Si voterà tutte e 5 le serate, in questo modo. Nella prima e nella seconda serata i 28 Big si esibiranno divisi a metà (14 martedì e 14 mercoledì) e a votare sarà la sala stampa. Nella terza serata le canzoni saranno giudicate da giuria demoscopica e televoto (50-50). La quarta serata, quella delle cover, inciderà sulla classifica provvisoria - stilata con la media delle votazioni avvenute finora - e a giudicare saranno sala stampa, giuria demoscopica e televoto. Nella serata finale i 28 Big saranno giudicati soltanto dal televoto, poi le 5 canzoni più votate se la rigiocheranno, partendo da zero, ma stavolta saranno votate oltre che dal pubblico a casa anche da sala stampa e giuria demoscopica.