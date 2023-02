Arriva la canzone-risposta a Fedez: "Pensati Codacons"

Non accenna a placarsi lo scontro tra Fedez e il Codacons. Dopo le numerose questioni giudiziarie di questi anni, la loro 'complicata relazione' è passata a un altro livello ed è tutto merito della musica.

Dal palco realizzato sulla Costa Smeralda, la nave al largo di Sanremo, sopra il quale ogni sera un artista diverso si esibisce, Fedez con il suo freestyle ha colpito sia il Governo sia il Codacons ecco che proprio quest'ultimo ha deciso di replicare al rapper. E per farlo, oltre ai ringraziamenti, ha deciso di scrivere una canzone il cui titolo è tutto un programma: "Pensati Codacons" (liberamente ispirato all'abito manifesto di Ferragni "Pensati libera").

La canzone del Codacons

La notizia della canzone è stata riportata nel comunicato dell'Associazione Utenti dei servizi Radiotelevisivi: oltre a spiegare i motivi che li hanno spinti a diffidare la Rai per chiedere che Blanco non sia uno degli ospiti di Domenica In, è stata anche annunciata la trasmissione radiofonica "Ridateci Sanremo - Non Sa(n)remo cattivi". Durante la diretta radiofonica verrà "trasmessa in esclusiva una canzone rap realizzata dal Codacons dal titolo 'Pensati Codacons' per rispondere ironicamente a Fedez che, come noto, si è rivolto all’associazione dei consumatori durante il suo intervento al Festival".

"Lo stesso Fedez - si legge ancora - potrebbe intervenire nel corso della diretta radiofonica per un confronto col presidente Codacons, Carlo Rienzi".