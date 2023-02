Bacio Fedez-Rosa Chemical, Chiara Ferragni reagisce male: il video dietro le quinte

Imbarazzo e incredulità sul palco, irritazione dietro le quinte. Sembra che Chiara Ferragni non abbia preso per niente bene il bacio tra Fedez e Rosa Chemical, come dimostra un video girato nel backstage del Teatro Ariston e pubblicato sui social.

Durante la pubblicità Amadeus invita infatti Fedez a raggiungere Chiara e tra loro ci sono alcuni scambi gelidi. Chiara sembra infastidita per quanto accaduto, mentre Fedez pare le dica che non c'entra niente e che non ha potuto controllare il fuori programma di Rosa Chemical. Non è chiaro se si è trattato di una gag preparata oppure se è stato tutto improvvisato, fatto sta che Chiara Ferragni non ha reagito in modo morbido. Non solo. Qualche minuto dopo, il viso del rapper è apparso scosso: sembrava avere gli occhi arrossati dal pianto.

Il video della lite

Fedez piange? Il video

Il bacio tra Rosa Chemical e Fedez

Il bacio è scattato sul palco dopo che Rosa Chemical era già sceso in platea per fare il twerking su Fedez, che ha poi portato su con sé. In scena, in effetti, il rapper è sembrato abbastanza imbarazzato, anche se non si è tirato indietro al bacio. "Ora anche io ho diritto a un limone duro" ha replicato Chiara Ferragni rispondendo a Fiorello durante un collegamento su Instagam, ma dietro le quinte sembra sia stata decisamente meno ironica.