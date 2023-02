Sanremo scatta il "Ferragnez-Gate": dalle telecamere Amazon dietro le quinte agli accordi con Instagram

I Ferragnez a Sanremo. Il festival è finito da quasi una settimana, ma la coppia formata da Chiara Ferragni e Fedez ancora fa discutere e non tanto per quello che si è visto sul palco dell'Artiston, ma per quello che non è andato in onda.

Il no alla Rai, il sì ad Amazon

Davide Maggio ha lanciato un'indiscrezione particolare: gli inviati Rai non sono potuti andare nel dietro le quinte dell'Ariston per le classiche riprese che sarebbero poi andate in onda la domenica a "Domenica In speciale Sanremo", perché la Rai avrebbe ceduto quelle immagini a Prime Video. Non è un segreto che Prime Video pubblicherà la seconda stagione di The Ferragnez (anche se al momento le riprese sembrerebbero essere state stoppate) e quindi i contenuti esclusivi del "dietro le quinte" - e in particolare quelli legati alla coppia del momento - potrebbero essere visibili solo tramite abbonamento. Né Fedez né Chiara erano però presenti nei video messi in onda domenica da Mara Venier anche perché "l'immagine di Chiara Ferragni è totalmente vincolata".

È quindi scontato che nelle prossime puntate vedremo il racconto "unposted" delle giornate sanremesi della coppia e quindi anche i litigi, l'ansia e ovviamente anche la rabbia di Chiara dopo il bacio tra Rosa Chemical e Fedez. Il materiale per Amazon Prime non è poco, anche perché entrambi sono stati protagonisti della kermesse musicale: Chiara in veste istituzionale da co-conduttrice, Fedez da elemento di disturbo (soprattutto per la Rai) tra freestyle non approvati, la conduzione di Muschio Selvaggio (approdato su Rai 2) e come dimenticare la richiesta di legalizzazione della cannabis mentre cantava con gli Articolo 31.

Ferragnez, Instagram e pubblicità occulta

E se in termini di engagment social e di share il Festival è stato un successo, adesso qualche problema sta sorgendo e in parte è anche 'colpa' di questi risultati straordinari. Il Cda Rai avrebbe chiesto di fare chiarezza sulla partecipazione di Fedez e Chiara Ferragni e sull'uso di Instagram. L'utilizzo della piattaforma sul palco sanremese potrebbe aver favorito lo sviluppo personale: un esempio su tutti l'apertura del profilo social di Amadeus che in due giorni ha superato il milione di follower. Poiché un accordo commerciale con il social non è stato fatto, si potrebbe parlare di pubblicità occulta della piattaforma e i controlli richiesti dal consiglio d'amministrazione, con tanto di analisi dei contratti dei Ferragnez, servirebbero proprio per far chiarezza su questi aspetti.