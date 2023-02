Le fanno una domanda "sbagliata" su Fedez, Chiara Ferragni replica a tono in conferenza stampa

Solo due momenti di leggera tensione per Chiara Ferragni durante la conferenza stampa di presentazione della prima serata del festival di Sanremo, di cui sarà co conduttrice. Ed entrambi sono arrivati nel momento in cui i giornalisti le hanno rivolto domande indagatrici non tanto della performance che porterà sul palco stasera (ancora top secret) quanto invece il suo percorso privato, ovvero l'amore per Fedez e per i figli Vittoria e Leone che ogni giorno espone via social.

Ferragni si è scaldata in particolare quando Paolo Giordano, giornalista de Il Giornale, le ha domandato che cosa pensasse di alcuni vecchi brani del marito, giudicati da più parti "sessisti e misogini". Una domanda lecita se si pensa che l'imprenditrice porterà sul palco proprio temi di empowerment femminile (e devolverà il suo cachet in favore della lotta contro la violenza sulle donne). Eppure l'influencer si è stizzita: "Chiedetene conto a lui, non a me. Anche lui è in giro per Sanremo in questi giorni (sta registrando il podcast Muschio Selvaggio, ndr). Io sono qui a rappresentare me stessa e non la coppia". Nonostante Giordano abbia insistito con la domanda, Ferragni non si è lasciata incalzare e non ha dato alcuna opinione personale: "Chiedetelo a lui", ha ribatito.

Un'altra domanda ha poi riguardato la discussa esposizione dei figli sui social network, onnipresenti nel suo account da 38 milioni di follower. Ma anche qui Ferragni ha tagliato corto: "Ogni genitore pensa di fare il meglio per i propri figli. Saranno solo loro a doverci giudicare. Se avrò sbagliato qualcosa me lo diranno loro".