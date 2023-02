Televoto a Sanremo 2023: come funziona, costi e numeri

Come si vota a Sanremo? Ultime battute per l’evento più importante dell’anno della nostra televisione. Ed oggi, 11 febbraio 2023, il momento più atteso: quello della finale, con la proclamazione della canzone regina della competizione. Scopriamo in che modo è possibile votare per il proprio brano preferito.

Come si vota a Sanremo

Nel corso dell'ultima serata si esibiranno i 28 artisti, ciascuno con il rispettivo brano in gara, votati dalla Giuria della sala stampa (33%), dalla Giuria demoscopica (33%) e dal pubblico a casa mediante televoto (34%). La classifica finale è generata dalla media tra le percentuali delle precedenti serate più quelle della serata finale.

Stabilita la graduatoria finale, verranno azzerati i voti e i primi cinque classificati si riesibiranno e saranno nuovamente votati dalla sala stampa (33%), dalla giuria demoscopica (33%), e dal pubblico tramite televoto (34%). Attraverso le votazioni finali verrà proclamata la infine la canzone vincitrice del Festival.

Come funziona il televoto?

Gli spettatori possono votare il proprio brano preferito utilizzando due numeri:

894.001 (da telefono fisso)

475.475.1 (da telefono mobile)

Potranno esprimere la propria preferenza inviando tramite sms il codice a 2 cifre (da 01 a 28) abbinato a ciascun artista o digitando il codice sulla tastiera nel caso si stia chiamando da telefono fisso.

Il numero massimo di voti validi per ciascun numero telefonico è pari a cinque voti per ciascuna sessione di voto.