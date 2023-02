Sanremo, una cordata vuole prendersi il festival dalla Rai: "Valutiamo"

Una cordata ha presentato un'offerta per rilevare dalla Rai la gestione del festival di Sanremo. La notizia arriva da due fonti istituzionali, l'assessore al turismo del comune di Sanremo Giuseppe Faraldi e il sindaco Alberto Biancheri. Nelle scorse ore è infatti arrivata al comune una lettera con un'offerta ufficiale da parte di una non verificata "cordata" che potrebbe cambiare la storia del festival di Sanremo. Ma quanto costa e quanto ci guadagna la Rai dal festival?

L'offerta della cordata per gestire il festival di Sanremo

"La valutazione per la gestione di un festival come questo non può essere fatta a fronte di una proposta arrivata poche ore fa. È una valutazione da fare al momento opportuno, con gli uffici opportuni, di certo non in questo momento", il commento di Giuseppe Faraldi, assessore al turismo di Sanremo, riguardo l'offerta presentata da una cordata per organizzare e trasmettere il Festival di Sanremo.

"Non ho ancora letto la lettera, dopo il festival la valuteremo nelle sedi opportune", ha detto il sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri, interpellato dall'Ansa in merito all'offerta che - stando a quanto anticipato ieri da Striscia la notizia - è stata protocollata al Comune per l'organizzazione e trasmissione del Festival della canzone italiana dal prossimo anno.

Quanto guadagna la Rai da Sanremo: costi e ricavi del festival

La convenzione tra il Comune di Sanremo e la Rai scade nel 2023. Ma dal festival la Rai ci guadagna: secondo un report di Banca Ifis, l'anno scorso la raccolta pubblicitaria ha fruttato circa 42 milioni di euro a fronte di costi stimati per 17 milioni di euro.

Secondo una previsione fornita da Il Sole 24 Ore, l'edizione di quest'anno - la 73esima edizione - potrebbe portare nelle casse della Rai fino a 50 milioni di euro. Ma dal prossimo anno la storia del Festival della canzone italiana potrebbe cambiare.