I film da vedere al cinema questa settimana (2-9 febbraio 2023)

Scopriamo cosa vedere al cinema questa settimana: da Gli Spiriti dell’Isola a Decision To Leave, passando per Bussano alla porta e il nuovo Asterix e Obelix – Il regno di mezzo, ecco tutte le trame e i trailer dei film in uscita in sala giovedì 2 febbraio 2023.

Gli Spiriti dell’Isola

di Martin McDonagh, con Colin Farrell, Brendan Gleeson, Kerry Condon e Barry Keoghan

Irlanda, 1923. Nell’isola di Inisherin gli ultimi anni della guerra civile non hanno scalfito l’amicizia di lunghissima data tra Pádraic e Colm, ma un giorno quest’ultimo decide improvvisamente di mettere fine al loro rapporto per dedicarsi alla musica invece che alle birre in compagnia. Pádraic non riesce a capire e accettare questa decisione, e non darà pace né a sé stesso né all’ex amico. Fedelissimo del regista, Colin Farrell torna al fianco di Brendan Glesson (come in In Bruges, sempre per la regia di McDonagh) in un racconto dove commedia e dramma, humour e debolezze umane vengono risucchiate nel vortice dell’isolamento di un’isola apparentemente ai confini del mondo.

Decision To Leave

di Park Chan-wook, con Tang Wei e Park Hae-Il

Hae-Jun sta investigando ad alta quota sul ritrovamento del cadavere di un uomo tra le montagne coreane. Tutti gli indizi portano alla moglie della vittima, una misteriosa donna di origini cinesi che sembra non provare nulla per la perdita, ma il detective finisce per essere sedotto e ossessionato dalla donna. Il cineasta coreano Park Chan-wook decide di compiere un passo importante e di allontanarsi dal proprio timbro più classico, marchio di fabbrica della “trilogia della vendetta”, per abbracciare tonalità che sanno quasi di tributo a Hitchcock, trattate con maestria. Un noir tanto thriller quanto romantico, inaspettatamente con pochi fronzoli.

Bussano alla porta

di M. Night Shyamalan, con Dave Bautista, Rupert Grint, Nikki Amuka-Bird e Jonathan Groff

Eric e Andrew decidono di trascorrere con la figlia Wen qualche giorno di relax in un cottage immerso nella natura. Quando la piccola va a giocare nel bosco si imbatte nel gigantesco Leonard e altre tre misteriosi soggetti, e subito corre a caso ad avvertire i genitori sulle pericolose presenze. I genitori non le danno retta e, quando i quattro sconosciuti bussano alla porta, scoprono il tremendo destino che attende la famiglia. Ispirato al romanzo “La casa alla fine del mondo” di Paul Tremblay, il nuovo film di Shyalaman va ben oltre la (grande) alta tensione, indagando in uno scenario recluso oscurità e bellezza, dove domina il surreale.

Astérix & Obélix – Il regno di mezzo

di Guillaume Canet, con Guillaume Canet, Gilles Lellouche, Zlatan Ibrahimovic, Marion Cotillard, Vincent Cassel, Julie Chen e Leanna Chea

Nel 50 a.C. la figlia dell’imperatore cinese Fu Yi è caduta prigioniera durante un colpo di stato a opera di un principe traditore. La giovane riesce a scappare e raggiunge la Gallia, terra romana, dove si imbatte in un gruppo di baluardi che difendono strenuamente il proprio villaggio da Giulio Cesare. Sbalordita dalla forza di Asterix e Obelix, Fu Yi decide di chiedere loro aiuto. Il gruppo partirà per la Cina dove, nel frattempo, sono arrivati proprio Cesare e i Romani. L’eterna lotta tra Galli e Romani - simbolo del grande franchise del fumetto e cinema francese - si sposta in Oriente. Con un cast nuovo, Guillame Canet si affida alla comicità più pura, dal demenziale al ridicolo fino all’azione più assurda e sfrenata, in un gran calderone che funziona bene al pari della pozione di Panoramix.

Sentinelle Sud

di Mathieu Gérault, con Niels Schneider, Sofian Khammes, India Hair e Denis Lavant

Christian è tornato in Francia, ma il trauma della guerra in Afghanistan e i demoni del suo suo passato lo fanno rapidamente crollare. Finisce coinvolto prima in una rissa, poi addirittura nel traffico di oppio, e le sue speranze di ripartire e avere una vita normale sembrano ormai destinate a sfumare. Soldati psicologicamente distrutti, traffico di stupefacenti, luoghi dimenticati, alcol, amore e criminalità: con la sua storia Christian incarna e racconta il baratro attorno a cui si muove l’umanità.

Le altre uscite

Al cinema anche l’attesissimo concerto a Busan dei re del k-pop BTS: Yet to Come in Cinemas, il thriller italiano Hidden – Verità Sepolte, il documentario sulla street artist Laika Life is (not) a game e tutta l’azione di Assasin Club, oltre al film di Umberto Spinazzola Non morirò di fame e il documentario Un altro giorno d’amore, storia della nuova vita di uomo dopo sei anni di carcere.