Sanremo 2023, Fiorello prende in giro Blanco: "Non sento, spacco tutto". E Amadeus svela i retroscena

L'imprevisto è sempre dietro l'angolo e in programmi in diretta, e complessi come Sanremo, è normale che qualcosa non sempre funzioni in modo corretto. Ma l'impulso di Blanco, che ha distrutto la scenografia realizzata con le rose rosse messa sul palco per cantare L'isola delle rose, ha lasciato tutti così sorpresi che in molti si sono domandati se non fosse tutto programmato.

Il dissenso e lo sconcerto dei presenti in sala si è sentito forte e chiaro tra i "bu" e le urla di disapprovazione. Blanco non è sembrato neanche troppo toccato da quell'onda di condanna che si è levata nell'Ariston e ha dato, quasi serenamente, le sue motivazioni: lui non sentiva e quindi se non poteva cantare almeno si voleva divertire.

Proprio parlando di questo momento, nel quale Amadeus ha mostrato grande fermezza e polso, si è aperto il primo "Dopo Festival" in compagnia di Rosario Fiorello e della sua Viva Rai2! che per questi giorni cambia nome in Viva Rai2... Viva Sanremo!. Fiorello con la sua ironia riesce a sdrammatizzare su ogni tema e così in collegamento con Ama lo ferma perché non lo riesce a sentire e inizia a urlare: "Ti sento malissimo, devo spaccare tutto. Non sento, spacco tutto. Non ti sento, spacco tutto", mentre stava prendendo a calci dei palloncini rossi. Una scena esilarante che non può non far sorridere e che si è conclusa con una frecciata nei confronti di Blanco: "Questa è la regola, quando uno non sente spacca tutto".

Dall'altra parte, risolti i problemi di connessione, c'era il direttore artistico del Festival che ha voluto precisare, su domanda di Rosario, che no, non c'era nulla di organizzato: "In realtà lui doveva fare delle cose con i fiori tipo rotolarsi sopra, non chiaramente quello che abbiamo visto. Quando ho visto che ha iniziato a spaccare le prime cose non capivo perché noi sentivamo la musica. Nel nostro box l’audio non era perfetto. Solo dopo mi hanno buttato dentro e mi hanno detto vedi che puoi fare, ma lì per lì non avevo capito".