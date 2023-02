Sanremo 2023, i 7 look della prima serata che vale la pena (ri)vedere

Sanremo è uno show e questa prima serata del Festival lo ha dimostrato ancora, come ormai da 73 anni. Lustrini, paillettes, scollature e da quest'anno anche frasi scritte su spalle coperte, manifesti di pensieri che sembrano l'evoluzione didascalica dei quadri "AchilleLauriana" memoria dell'anno 2021. Chiara Ferragni voleva lasciare un segno e ci è riuscita. Anche per un seno in vista. Ma disegnato eh, non scoperto per davvero.

Ma oltre alla stola "Pensati libera" e al color carne di un tessuto impalpabile indossato dall'imprenditrice digitale, ci sono dei look, dei dettagli che meritano di essere ricordati: una selezione per chi non ha retto sveglio fino all'una e mezza di notte o, magari, semplicemente si è distratto commentando la serata sui social.

L'abito "nudo" di Chiara Ferragni

L'abito-manifesto, il nuovo taglio di capelli che potrebbe diventare - anche questo - il trend della primavera, ma il colpo di scena arriva con l'abito-nudo indossato da Chiara Ferragni che, ha precisato, "non è trasparente, ma disegnato sul mio corpo".

