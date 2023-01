Francesca Fagnani sul compenso per Sanremo: "Sarei andata anche gratis"

Francesca Fagnani sarà sul palco dell'Ariston come co-conduttrice di una delle cinque serate del Festival di Sanremo. A qualche giorno dal debutto, la giornalista e conduttrice di Belve si è raccontata in una lunga intervista al Messaggero, dove le sensazioni provate per l'imminente esperienza accanto ad Amadeus sono state tra gli argomenti di un'intervista che non ha tralasciato aspetti della sua vita privata.

Con lei ci saranno Chiara Ferragni, Paola Egonu e Chiara Francini: "Conosco solo Chiara, simpaticissima e bravissima" ha detto dell'imprenditrice la giornalista che sul suo ruolo non ha voluto dire molto: "Sarò al servizio del Festival. Ancora non ci sono state riunioni, penso che si punterà sulla spontaneità. Le battute saranno le mie. Vivrò l’esperienza..." ha assicurato. Certa che non canterà né ballerà ("Sono stonata e non so muovermi", ha ammesso), Fagnani ha aggiunto che non non cercherà gli applausi "ma farò qualcosa che sento mio e che mi interessa dire". E ancora: "In Rai mi hanno detto di non parlare..." ha aggiunto: "Onestamente, non credo che Sanremo mi cambierà la vita. Lo vivo come un riconoscimento, e subito dopo tornerò alla vita di sempre".

"Al Festival sarei andata anche gratis"

Tra le domande rivolte a Francesca Fagnani, anche quella sul compenso per partecipare al Festival a cui ha preferito non rispondere: "Che brutto parlare di soldi... Al Festival sarei andata anche gratis", la sua replica. Se farà beneficenza come Chiara Ferragni? "Il suo è un bellissimo gesto, io però sono cresciuta in una famiglia che da sempre dona quello che può tutto l’anno" ha spiegato, "Mio padre, 85 anni, l’ultimo bollettino è andato a pagarlo alle Poste pochi giorni fa".