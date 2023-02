"Un discorso da terza media? La sua tenerezza mi è piaciuta". Francesca Fagnani difende Chiara Ferragni

Chiara Ferragni ieri sera ha letto una lettera indirizzata a se stessa in cui ha parlato delle sue paure, dei desideri e di come la sua vita sia cambiata dopo il successo. Questo discorso, attesissimo dal pubblico, è stato però considerato da molti, tra cui Selvaggia Lucarelli, debole e non di grande impatto. Le critiche sono sempre dietro l'angolo e al momento dall'imprenditrice digitale non è arrivata alcuna replica.

A prendere però le difese di Ferragni ci ha pensato Francesca Fagnani, co condutrice della serata di oggi, durante la conferenza stampa per la presentazione della seconda serata di Sanremo. A chi le ha domandato se Chiara abbia scritto un discorso banale, con concetti da terza media. Lei ha risposto così: "Uno deve mettersi in bocca le parole proprie, non cercare qualcosa che faccia effetto. Lei ha scritto il suo discorso come lo ha sentito e ha tirato fuori una tenerezza d'animo che ha fatto bene a lei e ad altri. Era visibilmente emozionata e credo che questa sia stata la parte più bella. Dicono che lei è la regina dei look, ebbene ha fatto parlare i vestiti. A me è piaciuta".

Le anticipazioni sul monologo di Francesca Fagnani

Per quanto riguarda invece il suo di monologo, che terrà questa sera, Fagnani ha dichiarato: "Io, non essendo un simbolo di niente, perché ho avuto le stesse gioie e dolori di tutti, porterò un tema che mi è molto caro: la scuola, che è tema centrale soprattutto nelle aree più fragili del Paese. È un tema che mi è caro poiché io ho avuto la possibilità di studiare e di fare il lavoro che amo".