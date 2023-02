Francesca Fagnani a Sanremo 2023: i look e lo stile della giornalista in attesa di vederla al Festival

Francesca Fagnani co-conduttrice di Sanremo 2023: con quale look la giornalista salirà sul palco dell'Ariston? Per gli estimatori dell'aspetto più squisitamente estetico della kermesse, la curiosità si alimenta in vista della serata che la vorrà accanto ad Amadeus: abbandonerà drasticamente lo stile semplice ma raffinato degli abiti indossati davanti alle sue "belve" su Rai2, oppure gli resterà fedele? Esalterà la propria idea di eleganza con lo sfoggio di orecchini preziosi (accessorio verso cui ha sempre avuto una certa attenzione) oppure lascerà che siano abiti da sera dall'eleganza più classica a valorizzarla in ogni dettaglio?

Qualche accenno al personale modo d'interpretare il ruolo che il direttore artistico le ha affidato, Francesca Fagnani lo ha disseminato nel corso di queste settimane con delle dichiarazioni inerenti proprio al contenuto della valigia preparata per il Festival. Poi, a pochi giorni dal debutto, le foto del settimanale Chi insieme ad Amadeus e Gianni Morandi e alle colleghe Chiara Ferragni, Chiara Francini, Paola Egonu hanno aggiunto nuovi indizi che potrebbero valere come una piccola anticipazione di uno stile adattato ai riflettori del teatro Ariston.

I look di Francesca Fagnani (e i primi dettagli sui vestiti indossati a Sanremo)

Camicie e top sotto giacche dal taglio lineare, colori rigorosamente privi di fantasie, capelli lasciati lunghi e mossi sulle spalle: lo stile di Francesca Fagnani è fedele a dettagli semplici ma mai banali, ormai noti al pubblico che ha imparato a conoscerla durante i dialoghi televisivi con i suoi ospiti. Look pensati anche per non essere motivo di distrazione dal contenuto delle sue interviste quelli adottati nel programma di Rai2, dove una certa attenzione si è notata verso l'utilizzo di orecchini vistosi come parte integrante delle inquadrature che talvolta hanno indugiato anche sulle scarpe dall'immancabile tacco alto. E a Sanremo?

Non ha escluso colpi di scena parlando degli abiti che porterà sul palco dell'Ariston: "Ho il terrore delle scale dell'Ariston, io ho il 40, questi gradini saranno stretti. Potrei inaugurare le scarpe da ginnastica sotto l'abito da sera" ha detto la co-conduttrice del Festival all'indomani dell'annuncio sulla sua partecipazione. Ma, stando alle ultime foto di rito, pare proprio che sia un'eleganza senza fronzoli a scendere quei fatidici scalini, firmata da Dolce e Gabbana per l'abito lungo e rosso e da Jimmy Choo per le calzature. Se è la stessa casa di alta moda italiana degli stilisti Domenico Dolce e Stefano Gabbana ad aver provveduto agli outfit di mercoledì 8 febbraio è da vedere. Ma non si esclude che una creazione di Giorgio Armani potrebbe contribuire a valorizzare l'immagine della conduttrice che, comunque vada, saprà certamente farsi ricordare.