"Maschere di Carnevale con le frasi di Chiara Ferragni": le foto sui social

Gli abiti indossati da Chiara Ferragni sul palco dell'Ariston hanno fatto e continuano a far discutere. Manifesti del pensiero dell'imprenditrice chiamata come co-conduttrice della prima serata di Sanremo, le creazioni realizzate da Maria Grazia Chiuri per Dior hanno recato ognuno un messaggio, a partire da quel "pensati libera" ricamato sulla stola come "un invito per le donne a immaginare un mondo libero dalla violenza, dove le donne sono amate perché libere", fino all'abito bianco con gli insulti mostrati adesso orgogliosamente quale esortazione a rifiutare ricatto emotivo e vittimizzazione. Le spiegazioni agli abiti sono comparsi sull'account Instagram dell'imprenditrice e anche su quello della direttrice artistica di Dior che, all'indomani della serata, ha condiviso con i follower le foto di messaggi particolarmente graditi.

Le frasi portate sul palco dell'Ariston dagli abiti di Chiara Ferragni sono state, infatti, riprodotte sulle magliette indossate per Carnevale da bambine di quinta elementare. L'informazione arriva direttamente dalle storie Instagram di Maria Grazia Chiuri a cui un'insegnante ha inviato delle foto con le T-shirt disegnate a mano e recanti le scritte "siate libere".

"Il vero obiettivo, fare arrivare il messaggio alle nuove generazioni", ha scritto la direttrice creativa di Dior taggando l'imprenditrice digitale: "Per un futuro dove gli unici veri modelli sono quelli di libertà". E ora che tutti gli abiti sono stati svelati, ecco pubblicato anche il video del backstage della prova degli abiti di Chiara Ferragni, con lei che emozionatissima li indossa per la prima volta e le mani delle sarte che li hanno realizzati interamente a mano.