"Furore" di Paola e Chiara: testo, significato e video della canzone di Sanremo 2023

La storia delle sorelle Paola e Chiara Iezzi parte da lontano, quando, nel 1996, debuttarono come coriste per gli 883 di Max Pezzali. Nel 1997 parteciparono poi alla categoria nuove proposte di Sanremo con la canzone "Amici come prima". Da un pop più discreto sono poi diventate regine della dance con venature latine, grazie soprattutto al tormentone "Vamos a bailar (Esta vida nueva)". Dieci anni dopo la separazione artistica (2013) il 73esimo Festival di Sanremo vede la loro reunion: con "Furore" si situano nuovamente in territori di pop dance.

Paola & Chiara a Sanremo 2023 con 'Furore': testo

Ti chiamerei anche se non prende

Ti cercherei dove non si vede

Dovesse rimanermi niente

Non importa se fa male

A piedi scalzi sulla neve

Non ho paura di cadere

Pensavo di poter guarire il tuo cuore da tutte le voci che senti

Però il risultato non cambia nemmeno se cambi gli addendi

Pensavo di poter usare la voce ma dentro di me ora la voce non c’è

Ed ho usato duemila minuti per capire di me in fondo cosa pensi

Ho trovato solo la rabbia forse siamo troppo diversi

Ho capito che non era amore ma soltanto un gioco che avevi creato per me

E dimmi se c’è stato amore tra quelle parole

E poi dammi duemila minuti anzi duemila ore

Tu che senza volerlo mi hai insegnato a respirare

Poi sei scappato ed hai rubato tutta la mia voce

Tutta la mia voce

Il testo completo su Tv Sorrisi e Canzoni

Il significato

Dopo la vittoria nella categoria Nuove Proposte con “Amici come prima” (1996), Paola & Chiara hanno partecipato in gara tra i Big di Sanremo nel 1998 (con il brano “Per te”) e nel 2005 (con “A modo mio”). In occasione della loro reunion, portano alla 73esima edizione del Festival la canzone “Furore”, scritta dalle stesse sorelle Iezzi insieme ad una squadra composta da Jacopo Ettorre, Alessandro La Cava, Eugenio Maimone, Leonardo Grillotti e dal duo Merk & Kremont. “Furore” riprende i ritmi del pop e della dance che in passato hanno decretato il successo del duo, rivisitati secondo i canoni contemporanei. La centralità del ritmo è riversata anche nel testo: il furore del titolo è fondamentalmente l’energia, la passione e lo spirito che imprime il battito della musica accompagnato, qua e là, da passaggi dedicati a scampoli di vita amorosa. Un connubio che rappresenta una sorta di sintesi della loro musica.

Il video