Gianluca Grignani chiede a Arisa di sposarlo, ma lei non risponde

Una coppia che ha fatto sognare l'Ariston. Certo l'esibizione di Gianluca Grignani e Arisa, andata in onda ieri sera, è stata sicuramente sopra dalle righe, ma l'unione delle loro voci e la generosità verso il pubblico, in studio e a casa, ha creato un'atmosfera particolare. I due hanno duettato sul grande successo di Grignani, "Destinazione paradiso", e proprio parlando del loro sodalizio artistico a Ema Stokholma, in un'intervista a Radio2, Arisa e Gianluca si sono lasciati andare a bellissime parole di stima reciproche.

"Io credo che lei è, lei è la cosa, ho detto delle cose vere che pensavo. Quando l’ho incontrata ho detto era strana, dicevo fammi finire, ma l’Arisa che è dentro è questa qua, però partita con me non lo so perché. E poi dopo ogni secondo che passava, fino all’ultimo minuto che l’ho vista", ha detto Grignani. E poi all'improvviso ecco che il cantantautore fa una proposta di matrimonio alla collega: "Mi ha lasciato senza fiato cioè. Se non è eclettica non è in grado. Arisa è stata meglio di me, non è facile stare dietro a me che a volte tendo a improvvisare. Mi vuoi sposare?".

La domanda ovviamente è stata ben sentita da tutti, ma Arisa, sicuramente capendo che era una sorta di provocazione che voleva sottolineare la stima che Gianluca prova nei suoi confronti, ha fatto finta di nulla e si è limitata ad affermare: "Gianluca è un artista generoso perché non fa altro che farmi complimenti e darmi man forte. Io sono orgogliosa e onorata di aver passato questa cosa".

Grignani ha poi parlato della sua vita privata: "Da quando sono single ho una visione delle donne molto più aperta. Le comprendo nel loro intimo, cosa che prima non ero in grado perché sono un uomo e mi comporto di conseguenza. Le donne ti dicono solo quello che tu vuoi sentirti dire e quando lo capisci: o lo capisci o non lo capirai mai. Questo cambia e a quel punto capisci tante cose delle donne. Significa che sono tanto innamorato delle donne".