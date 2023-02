La vita privata di Gianluca Grignani: l'ex moglie, i 4 figli e la lotta agli eccessi

Dal debutto a Sanremo Giovani con "Destinazione Paradiso" al Festival del 2023 con ?Quando ti manca il fiato?, Gianluca Grignani ha percorso una strada intensa e non soltanto a livello artistico. Andiamo alla scoperta della vita privata del cantautore: l'ex moglie, i figli, il padre e gli eccessi.

Gianluca Grignani nasce a Milano il 7 aprile 1972, ma a 17 anni va a vivere a Correzzana (in Brianza). Fin da giovane si appassiona alla musica e inizia a scrivere le sue prime canzoni. Quando nel 1996 partecipa al Festival di Sanremo nella categoria Nuove Proposte con ?Destinazione Paradiso?, attira immediatamente l?attenzione: la canzone riceve molti consensi e le ragazze dell?epoca restano conquistate dalla sua bellezza.

I primi tre album di Grignani vengono ben accolti anche dalla critica e il suo modo di coniugare melodia italiana e grunge statunitense appare interessante e sincero. Ancora molto giovane, nel 1996 si sposa con la fotografa Francesca Dall?Olio, conosciuta sul set di un suo videoclip.

Dall'unione tra i due nascono quattro figli: Ginevra (2004), Giselle (2008), Giosuè Joshua (2009) e Giona (2012). Da notare che portano tutti nomi che iniziano con la lettera G.

Francesca Dall?Olio è una donna molto riservata e non rilascia interviste, ma di certo sappiamo che nel 2020 la coppia ha ufficializzato il divorzio. Non si conoscono con precisione i motivi, ma Grignani ha rilasciato al programma di Canale 5 ?Verissimo? la seguente dichiarazione: ?La fine della relazione con la mia ex non è stato un dolore, lo è stato per i miei figli, ma stiamo bene così. Non sono stato un buon marito, ma sono stato sempre onesto. Sarei andato avanti per la responsabilità per i miei figli. Lei mi ha dato la libertà e io l?ho presa?. Al Corriere della sera Grignani ha rivelato: ?Non vedo i miei figli (se non la maggiore) non perché non lo voglia ma perché la mia responsabilità ha fatto sì che io decidessi che questa è la cosa giusta da fare. E questo fa male. Davanti ai figli avrei dovuto gridare e invece sono stato zitto?.

Il 12 luglio 2014, Gianluca Grignani viene arrestato a Riccione con l'accusa di violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Processato per direttissima al tribunale di Rimini, torna libero con obbligo di firma, patteggiando poi a un anno di reclusione per resistenza a pubblico ufficiale e risarcisce le parti lese. Grignani ha ammesso di aver fatto, tempo fa, più volte uso di cocaina e di esserne molto pentito.

Nel febbraio del 2023 Gianluca Grignani presenta, in gara al Festival di Sanremo, la canzone ?Quando ti manca il fiato?, dedicata al padre che lo abbandonò quando il musicista aveva 18 anni. Il genitore vive attualmente in Ungheria e non incontra il figlio da 15 anni.