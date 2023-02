Sanremo, Gianluca Grignani interrompe l'esibizione: "Scusate, errore mio"

Problemi tecnici per Gianluca Grignani durante l'esibizione. Il cantante si è interrotto e ha chiesto di poter ricominciare per via di alcune difficoltà audio. Amadeus è uscito immediatamente sul palco e lui si è scusato, spiegando: "Scusate. Ho imparato come si fa. Colpa mia che ho chiesto di farmi abbassare un po' la voce prima di salire sul palco all'ottimo fonico presente qui".

Grignani poi fa un riferimento a quanto accaduto a Blanco martedì sera: "A 50 anni ho imparato a fare queste cose, a vent'anni non avrei saputo farlo. Errore mio. Scusate". Nessun problema, Amadeus lo ringrazia e gli fa ricantare la canzone, "Quando ti manca il fiato", mentre dalla platea per lui arrivano solo applausi. Performance andata nel migliore dei modi, finita con un messaggio contro la guerra scritto sulla camicia: "No war".

Finita l'esibizione, Grignani scappa via dimenticando di prendere i fiori da Amadeus, che lo richiama sul palco. Fiori presi e poi lanciati in platea, come gentile (e simpaticissimo) omaggio. Bentornato Grigno.

“Son diventato grande e ho imparato come si fa”



GIANLUCA GRIGNANI CHE CHIEDE ALL'ORCHESTRA DI FERMARE L’ESIBIZIONE E LANCIA UNA PALESE FRECCIATA A BLANCO, I BRIVIDI #Sanremo2023pic.twitter.com/1LfSvymSnu February 9, 2023