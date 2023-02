Sanremo 2023, Gianni Morandi co-conduttore: i vestiti e i look da ricordare

Gianni Morandi torna al Festival di Sanremo dopo l'enorme successo dello scorso anno. Quest'anno, però, non c'è gara, nessuna competizione lo mostrerà sfilare tra i colleghi in lizza per la vittoria della 73esima edizione della kermesse più importante dello spettacolo italiano: l'eterno ragazzo dagli occhi buoni e dal sorriso rasserenante sarà protagonista dell'Ariston nel ruolo di conduttore accanto ad Amadeus e pure come super ospite, considerata la tanto attesa esibizione di mercoledì 8 febbraio insieme a Massimo Ranieri e Al Bano.

"Caro Amadeus… Mi sono messo lo smoking perché devo dirti che la proposta che mi hai fatto qualche giorno fa mi ha prima sorpreso e poi entusiasmato. Sai quanto io ami Sanremo" era stato il commento dell'artista di Monghidoro poco dopo l'ufficializzazione della sua partecipazione, con quel riferimento alla formalità di un abito che oggi, a pochi giorni, dal debutto del 7 febbraio, torna alla mente per confermare un personale concetto di eleganza certamente riproposto anche stavolta. Qualche dettaglio sullo stilista che ha pensato ai completi per le sue cinque serate è già trapelato. Ed è l'ennesima riprova di uno stile che non rinuncia alle convenzioni pur lasciando sempre una "porta aperta" alla modernità più allegra, per dirla come il titolo della canzone festivaliera 2022.

I vestiti di Gianni Morandi al Festival

Proprio come lo scorso anno che, da cantante in gara, si affidò alla raffinatezza assoluta delle creazioni di Giorgio Armani, anche quest'anno Gianni Morandi ha scelto lo stilista piacentino. Il dettaglio si appura dalle indicazioni riportate nelle foto di rito a qualche giorno dal debutto, protagonista insieme ad Amadeus, Chiara Ferragni, Francesca Fagnani, Paola Egonu e Chiara Francini. Tra i look da ricordare lo scorso anno, lo smoking black and white indossato con l'amico Lorenzo Jovanotti nel duetto delle cover, ma anche i completi sartoriali come perfetto mix di contemporaneità e tradizione consigliati dallo stylist Nick Cerioni.