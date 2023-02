La vita privata di Gianni Morandi: dall'età alla moglie al patrimonio

Vera e propria icona della musica italiana, che meritatamente co conduce il festival di Sanremo insieme ad Amadeus, Gianni Morandi ha avuto una vita privata altrettanto intensa, fatta dell'amore per la moglie e per il figlio. Tutto è cominciato a Monghidoro, nel Bolognese, l'11 dicembre 1944, ma andiamo con ordine.

Famiglia

Il padre Renato fa il ciabittino mentre la madre Clara è casalinga. Il celebre cantante ha due sorelle, Nadia e Barbara, alle quali è molto legato. Prima di approdare nel mondo della musica fa diversi lavoretti tra cui il venditore di bibite nel cinema della sua città. Il suo debutto nel mondo discografico è nel 1962 con il brano che ha poi fatto ballare milioni di italiani: "Andavo a cento all'ora", il resto è storia.

Mogli e figli

Il primo amore della sua vita è Laura Efrikian, l'attrice con la quale si sposa nel 1966. Dalla loro relazione nascono i figli Serena, morta poche ore dopo il parto, Marianna nata nel 1969 (ex moglie di Biagio Antonacci) e Marco nato nel 1974 che ha seguito la passione del padre diventando oggi cantante, attore e compositore. Il matrimonio tra Morandi e Laura Efrikian finisce nel 1979.

Negli anni 2000 conosce Anna Dan, dirigente informatica, più giovane di lui di 12 anni, con la quale si sposa poi nel 2004. Dalla loro unione nasce il figlio Pietro oggi 26enne, che ha seguito le orme di papà diventando musicista. Nome d'arte, Tredici Pietro.

Gianni Morandi è anche nonno di 5 nipoti: due nati dalla relazione di Marianna e il genero Biagio Antonacci (Paolo e Giovanni) e tre da Marco e Sabrina Laganà, i gemelli Leonardo e Jacopo, nati nel 2007, e Tommaso, venuto al mondo nel 2009.

Passioni

Non c'è solo musica nella vita di Gianni Morandi. Il cantante di Monghidoro è infatti un appassionato podista, con all'attivo dieci maratone, tra le quali quelle di: New York (tre volte), Berlino, Londra, Parigi, Milano, Bologna. Non solo, ha partecipato anche a 41 mezze maratone dal 1997 al 2016.

Ama il calcio, è infatti tifoso della sua Bologna che segue spesso allo stadio e gioca nella nazionale italiana cantanti sin dalla nascita del team. La prima formazione era infatti composta da Mogol, Gianni Morandi, Andrea Mingardi, Riccardo Fogli, Umberto Tozzi, Pupo, Paolo Mengoli, Pino D'Angiò, Gianni Bella, Sandro Giacobbe e Oscar Prudente.

Le sue mani

Le mani di Gianni Morandi destano da sempre particolare attenzione. Nonostante un'altezza in linea con l'italiano medio, il cantante ha due mani molto grandi, quasi sproporzionate per la sua statura e negli anni sono diventate un suo tratto distintivo. Di recente è stato anche vittima di un incidente domestico: mentre bruciava delle sterpaglie nella sua abitazione, è scivolato ed è caduto in una buca, avvolto dalle fiamme. se la cava con ustioni sul 15 % del corpo, comprese le sue mani, e si è dovuto sottoporre a cure ed interventi chirurgici.

Instagram

Il cantante è molto seguito sui social. Il suo profilo Instagram @morandi_official conta 1,4 mln di followers.

Il patrimonio di Gianni Morandi

Proprio come accade per qualsiasi personaggio del mondo dello spettacolo, tra le curiosità più grandi che ruotano attorno a Gianni Morandi c'è ovviamente quello dei guadagni. Qual è il patrimonio di Gianni? Impossibile sapere, sebbene in passato si parlò molto di un contenzioso che ebbe col collega Pupo, quando Pupo pagò un debito da 200 milioni di euro.

Stando ai rumors, il cachet che avrebbe incassato invece per Sanremo si aggirerebbe attorno ai 60mila euro a puntata negli anni 2011 e 2012, ma non è nota la cifra di quest'anno.