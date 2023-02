"La sua donna gli aveva fatto le corna": Gino Paoli su Little Tony, la dura replica della figlia del cantante

L'aneddoto raccontato da Gino Paoli nel pieno della finale di Sanremo ha suscitato l'imbarazzo di Amadeus e di Gianni Morandi che si trovavano con lui sul palco. Dopo essersi esibito con Una lunga storia d'amore, il cantante si è lasciato andare ai ricordi del passato citando il compianto Little Tony e un fatto privato che ha lasciato perplesso il pubblico e i conduttori. "Queste cose non si possono dire..." ha tentato di persuaderlo Morandi, ma ciò che aveva da dire lo aveva ormai detto e oggi la reazione della figlia di Little Tony è arrivata in diretta tv.

Cos'ha detto Gino Paoli

"Little Tony era venuto a fare il Cantagiro, poi è tornato a casa e la donna che aveva gli aveva fatto le corna con degli amici in casa di Tony" ha raccontato Gino Paoli, riferendo di un presunto tradimento avvenuto mentre lui era lontano per lavoro. "Ma non si possono dire queste cose!" la notazione di un Gianni Morandi chiaramente imbarazzato, a cui però Paoli non ha dato retta: "Mi ha detto: “Come si fa quando una donna ti tradisce?”. Io avevo scritto una canzone “Anche se, sei stata di un altro”. Mi chiedeva cosa fare quando una donna ti fa le corna...".

— Emi Bell (@_EBelloni) February 11, 2023

La reazione della figlia di Little Tony

Il discorso è stato interrotto con la richiesta di una nuova esibizione, ma quel racconto era ormai stato fatto e ha suscitato la reazione della figlia di Little Tony. Ospite a Storie Italiane Cristiana Ciacci ha definito quanto accaduto a Sanremo 2023 un momento di cattivo gusto, fuori luogo e indelicato. "Parlava di una persona che non c'è più e che non poteva controbattere e ho trovato tutto veramente brutto" ha affermato la donna: "I fan di papà ci sono rimasti male come me. Io sono rimasta ferita. Gino Paoli avrebbe potuto raccontare anche mille altri aneddoti. Non capisco la scelta di raccontare questa cosa che, anche se fosse vera, è stata poco delicata". Infine: "Per papà Little Tony e per tutte le persone che hanno amato e amano ancora papà, Gino Paoli dovrebbe scusarsi. Mi farebbe piacere", ha concluso Cristiana.