Giorgia: "Mio figlio tifava Lazza. Mi ha chiesto quando torno perché devo cucinare"

Non c'è Sanremo senza lo speciale di Domenica In dedicato proprio al Festival della canzone. I protagonisti della 73esima edizione della kermesse sono stati invitati tutti nel salotto di Mara Venier e hanno potuto cantare e parlare della loro esperienza. Immancabile la presenza di Giorgia. Umile e sempre con il sorriso la cantautrice ha commentato la sua sesta posizione.

Certo l'amarezza per non aver raggiunto il podio è presente, ma Giorgia non lo fa notare e anzi ironizza e ammette che neanche suo figlio faceva il tifo per lei. "Mio figlio tifava Lazza, me l'ha detto. Poi dopo aver sentito tutte le canzoni mi ha detto: 'Oltre a quella di Lazza mi piace anche la tua di canzone' e poi ha aggiunto 'quando torni?'. Certo che me lo chiede, devo tornare a cucinare". Frasi tutte pronunciare con grande ironia e simpatia che hanno suscitato ilarità in tutti i presenti all'Ariston.

Una classe e una calma invidiabili che le permettono di accogliere anche le critiche con il sorriso: a chi le dice che i suoi capelli non vanno bene risponde che è vero "i capelli sono il mio punto debole, io devo stare pettinata è come se ci fosse il vento". "A difesa del hairstylist, che se la sarà presa moltissimo, voglio dire che io molto spesso sono scesa con acconciature che all'ultimo ho ritoccato da sola".