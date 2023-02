Giorgia incanta il pubblico di Domenica In cantando "Come saprei" a cappella (VIDEO)

Un attimo di magia che solo grandi artisti come Giorgia possono regalare. Nello speciale di Domenica In dedicato a Sanremo la cantante, nonostante la stanchezza, ha esaudito il desiderio di chi, tra cui anche Mara Venier, le ha chiesto di intornare qualche verso di "Come saprei", uno dei suoi più grandi successi.

Pochi secondi che però hanno letteralmente stregato chi ha avuto la fortuna di ascoltarla dall'Ariston, in particolare Chiara Francini le ha dedicato delle parole di grande stima: "Un'artista si vede anche dai gesti e tu hai delle movenze delicate e di grande classe".

Poco prima Giorgia aveva ironizzato sulla sua sesta posizione affermando che neanche il figlio tifava per lei, ma per Lazza.

Se non riesci a visualizzare il video clicca qui