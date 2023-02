"Giorgia, legalizzala". L'appello Fedez e J Ax alla Meloni da Sanremo

Un medley che ha animato la platea dell'Ariston, conclusosi con un eloquente appello al presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Gli Articolo 31 hanno scelto Fedez per la loro serata 'cover' del festival, e sul palco dell'Ariston hanno offerto un mix di successi della band facendo ballare il pubblico. Da "Italiano medio", brano nato dalla collaborazione tra J-ax e Fedez, a "La fidanzata", fino a "Tranqi funky". Fedez scende in platea a salutare la madre, poi arriva "Ohi Maria", celebre elogio alla cannabis e occasione per Fedez e J-Ax di lanciare un appello alla Meloni: "Giorgia, legalizzala!", cantano all'unisono. Chiaro riferimento alle droghe leggere, alla legalizzazione.