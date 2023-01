Sanremo, spoilerato il testo di Giorgia: che succede adesso

Sanremo che vai, spoiler che trovi. Due anni fa era stato Fedez a lasciarsi sfuggire sui social una piccola parte della canzone con cui era in gara insieme a Francesca Michielin, l'anno scorso invece la stessa cosa fece Gianni Morandi con il brano scritto da Jovanotti "Apri tutte le porte". Entrambi scongiurarono (in calcio d'angolo) la squalifica.

Stavolta lo scivolone riguarda Giorgia, tra i Big più attesi di questa edizione. Il negozio di musica Discoteca Laziale ha pubblicato sul sito l'intera tracklist di "Blu", il nuovo album della cantante - in uscita il 17 febbraio - con tutti i testi, compreso quello di "Parole dette male", il brano con cui è in gara al Festival.

Le canzoni, da regolamento, devono essere inedite e i testi vengono resi noti soltanto la settimana prima della gara, pubblicati da Tv Sorrisi e Canzoni. Giorgia adesso rischia la squalifica? Non trattandosi di un suo errore no, la cantante resta in gara (e il suo, attualmente, è l'unico testo che già si conosce).La vicenda non è stata commentata né dalla diretta interessata né dal direttore artistico Amadeus.