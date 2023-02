Sanremo, Grignani ha bestemmiato sul palco? Il cantante rompe il silenzio

Dopo l'esibizione interrotta per dei problemi tecnici, Gianluca Grignani è tornato virale su Twitter per una presunta bestemmia che avrebbe pronunciato uscendo dal palco. L'insinuazione è rimbalzata da un profilo all'altro in pochi minuti, scatenando un tam tam arrivato fino al diretto interessato.

Grignani non solo ha smentito tutto, chiarendo quanto accaduto, ma ha rincarato la dose contro chi voleva infangarlo: "Non so chi si è inventato questa cosa, ho detto 'porto via' prendendo i fiori, non ho detto qualsiasi altra cosa. É passato su Rai 1 un messaggio di oltre un minuto contro la guerra, contro la violenza sulle donne e, fermando l’esibizione, anche sulla differenza che fa l'età. Questo è quello che vorrei che fosse colto".

La smentita di Gianluca Grignani su Instagram