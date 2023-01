I Maneskin ospiti di Sanremo 2023, l'annuncio di Amadeus al Tg1

Un van nero si avvicina ad Amadeus, ospite nel cortile degli studi del Tg1 per il grande annuncio. Dentro ci sono i Maneskin, nuovi ospiti di Sanremo 2023, al via nella seconda settimana di febbraio. Saranno sul palco dell'Ariston nella terza sera, spiega il conduttore e direttore artistico della kermesse, quella del giovedì. "Per noi è sempre un onore, speravamo in questo invito", dicono i componenti della band, che da qui partirono nel 2021 col brano Zitti e Buoni, che poi avrebbe conquistato l'Eurovision e il mondo intero. "Per me Sanremo è fortemente legato a loro e quindi li invito ogni anno a prescindere", fa eco Amadeus, "fanno qualcosa di pazzesco, hanno una marcia in più". Massimo riserbo sulla performance: "Ma sarà energia allo stato puro", assicura il padrone di casa.