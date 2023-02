Sanremo, tutto l'Ariston canta l'inno di Mameli con Gianni Morandi: Mattarella in piedi. Il video

"Vorrei che cantassimo tutti insieme". E Gianni Morandi dà il via all'Inno di Mameli. Comincia così la 73esima edizione del festival di Sanremo, al via il 7 febbraio. "Mi permetta di dirle che averla qui con noi conferma ancora una volta la sua vicinanza al mondo della musica e dello spettacolo, la sua vicinanza alla cultura popolare", dice Amadeus rivolto al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, qui per la prima volta nella storia. Occasione della sua presenza è il 75esimo anniversario della Costituzione. "Sembrava giusto che ci fosse - ha spiegato Giovanni Grasso, portavoce del presidente - visto che la costituzione parla di promozione della cultura, prevedere un omaggio non solo alla cultura 'alta' ma anche alla cultura popolare e sicuramente Sanremo è il festival della cultura popolare. È semplicemente un'attestazione di questo grande evento". Poi l'arrivo di Roberto Benigni, con un elogio proprio alla costituzione.