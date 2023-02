La vita privata della cantante Giorgia: dalla famiglia all'amore

Da anni Giorgia è tra le cantanti più amate del panorama musicale italiano. Emersa nel 1994 nella sezione nuove proposte del Festival di Sanremo, nel 1995 trionfa nella sezione Big con il brano ?Come saprei?. Da allora ha dato via ad una eccezionale serie di successi e collaborazioni. Alla 73esima edizione del Festival torna in gara con una canzone dal titolo ?Parole dette male?. Leggiamo qualcosa in più su di lei.

La vita privata della cantante Giorgia

Giorgia Todrani - nota semplicemente come Giorgia - è nata a Roma il 26 aprile 1971, figlia di Elsa Giordano e del cantante e musicista Giulio Todrani

Giorgia ha avuto una importante relazione sentimentale con il cantante Alex Baroni. I due sono stati legati dal 1997 al 2001. Pochi mesi dopo la rottura, il 19 marzo 2002 Baroni è rimasto coinvolto in un incidente stradale, quando, in moto, si scontrò con un?auto e perse la vita dopo 25 giorni di coma. L?accaduto segnò profondamente Giorgia, che successivamente ha più volte ricordato Baroni. Presentato in concorso al Festival di Sanremo 2023, il brano dal titolo ?Parole dette male? è stato scritto anche pensando alla sua storia con Alex Baroni.

Durante un suo tour, nel 2004 Giorgia ha conosciuto Emanuel Lo (nome d?arte di Emanuele Lo Iacono), all'epoca membro del suo corpo di ballo. L?uomo ha cominciato a corteggiare la cantante. Inizialmente lei ha avuto qualche dubbio, un po? per la differenza d?età (lui è di otto anni più giovane), un po? per la prestanza fisica di Lo, che poteva sembrare distante dalla tipologia di uomo ideale di Giorgia. I due sono poi in breve tempo diventati inseparabili e dalla loro storia d?amore nel 2010 è nato Samuel. La cantante ha poi rivelato che precedentemente aveva avuto due aborti spontanei. Emanuele Lo è noto al grande pubblico per essere professore (sezione ballo) del talent di Canale 5 ?Amici di Maria De Filippi?.

La cantante tiene molto a cuore il tema dell'ambientalismo ed ha lanciato una una linea di abbigliamento ecosostenibile ribattezzata "Earthache". Da piccola Giorgia frequentava una scuola di karate ed è da sempre tifosa della Lazio.